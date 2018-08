‘Er zijn veel mooie clubs, maar als ik opponent voor Ajax moet noemen: Bayern’

Ajax plaatste zich dinsdagavond dankzij een 0-0 gelijkspel tegen Dynamo Kiev in Oekraïne voor de groepsfase van de Champions League en trainer Erik ten Hag heeft daardoor zijn eerste succesje van het nieuwe seizoen al binnen. De trainer kende een lastig eerste halfjaar in Amsterdam en kreeg ook onlangs nog met kritiek te maken na het gelijkspel tegen Heracles Almelo in de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Algemeen directeur Edwin van der Sar denkt dat de trainer dit echter goed heeft opgepakt.

“Moeilijke momenten kennen we allemaal in het leven. Daar moet je mee aan de slag en zorgen dat de dingen wél op hun plek vallen. Dat heeft hij gedaan en daarmee heb ik hem gefeliciteerd”, reageert de voormalige doelman in Het Parool. Ten Hag was na afloop van het duel vanzelfsprekend opgetogen met het resultaat: “We hebben drie voorrondes overleefd. Dat is uniek.”

“We schrijven een beetje geschiedenis. Een beetje, zeg ik, omdat we natuurlijk geen prijs hebben gewonnen”, vertelt de trainer, die aangeeft dat Ajax zich ‘dik verdiend’ heeft gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal. De oefenmeester zag hoe zijn ploeg de eerste aanvalsgolven van Dynamo overleefde en het duel daarna stevig in handen nam. Als enig minpuntje stipt hij aan dat Ajax niet een van de vele grote kansen promoveerde tot een doelpunt.

“Ik kan hier ongelofelijk van genieten. Ik heb ook even gedanst op het veld, natuurlijk. Maar ik heb ook van een afstandje gekeken naar mijn spelers en de staf en de fans, hoe die samen een feestje vierden. Daar doe je het allemaal voor”, vertelt hij. Ajax gaat door de remise in Kiev donderdagavond de koker in bij de loting van de Champions League en Ten Hag ziet, mede vanwege zijn verleden in Duitsland, in ieder geval één mooie potentiële opponent voor zijn ploeg: “Er zijn zoveel mooie clubs. Maar als ik er eentje moet noemen: Bayern München.”