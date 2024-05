Van der Vaart weet nu al wie kampioen wordt van de Eredivisie in 2024/25

PSV wordt ook in het seizoen 2024/25 kampioen van de Eredivisie, zo is de voorspelling van Rafael van der Vaart. De Eindhovenaren legden zondagmiddag beslag op de 25e landstitel in de clubgeschiedenis en gaan daar in de ogen van de oud-middenvelder een mooi vervolg aan geven.

"Ik denk dat PSV volgend jaar ook kampioen gaat worden", steekt Van der Vaart maar meteen van wal bij Studio Voetbal. "Omdat ze individueel meer hebben dan de rest. Als iedereen fit is hebben ze twee of drie spelers die het in hun eentje kunnen beslissen."

Ibrahim Afellay vindt, ondanks een sportief geweldig seizoen voor PSV, dat de lat iets omhoog mag in Eindhoven. "Het enige smetje is dat ze geen belangrijke rol hebben gespeeld in die wedstrijden tegen Dortmund", aldus de analist.

Toch ziet hij het de concurrenten ook niet doen volgend jaar. "Ajax moet opnieuw opgebouwd worden en Feyenoord verliest een belangrijke schakel binnen de organisatie (Arne Slot, red.)", gaat Afellay verder.

"Bij PSV blijft de trainer binnenboord, die heeft nog een langdurig contract, en de spelersgroep blijft intact. Dat is de ideale manier om het verder uit te bouwen."

Afellay geeft alle credits aan Bosz. "De man heeft veel kritiek gehad omdat hij geen prijzen wint, maar het feit dat hij bijna nooit clubloos is geweest wil zeggen dat men zijn vakmanschap heel erg waardeert."

"Heel veel clubs waarderen de manier waarop hij wil spelen met zijn teams. Het voetbal dat Bosz speelt, zowel met als zonder bal, is gewoon een lust voor het oog. Ik ben blij dat er nog dit soort trainers zijn die niet alleen voor het resultaat gaan."

