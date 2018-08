Van Persie: ‘We verlaten met een opgeheven hoofd het veld’

Feyenoord stapelde donderdag kans op kans, maar scoorde slechts één keer tegen AS Trencín (1-1). De Rotterdammers zijn daardoor klaar in Europa en Robin van Persie baalt daar stevig van. De aanvoerder stak de hand ook in eigen boezem.

“We waren goed en gretig”, aldus de aanvaller voor de camera van FOX Sports. “We hebben veel kansen gehad, helaas niet afgemaakt. Ik had zelf ook een aantal grote mogelijkheden. Ik heb er volgens mij wel vier a vijf gehad en daar moeten er een paar van in. Daar baal ik wel van (…) Die ballen moeten er gewoon in.”

Feyenoord verloor in Slowakije met 4-0 en dus hield de recordtopscorer van Oranje een beter gevoel over aan de return: “'Het is dubbel, want we waren echt goed. We waren goed en gretig en creëren een hoop kansen en die moeten erin. Dat valt mij en de anderen die de kansen missen te verwijten. Desondanks denk ik dat we met een soort van opgeheven hoofd het veld kunnen verlaten.”

Van Persie had tot slot mooie woorden over voor het publiek van Feyenoord: “De fans waren fantastisch. Als je het vergelijkt met de vorige twee wedstrijden, waren we vandaag echt weer verbonden met het publiek.” Feyenoord kan zich nu richten op de competitiewedstrijd van komende zondag tegen stadsgenoot Excelsior.