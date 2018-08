‘Real Madrid zwicht en laat Kovacic naar Premier League vertrekken’

Mateo Kovacic is op weg naar Chelsea, aldus Marca. De Spaanse sportkrant meldt dinsdag dat de middenvelder van Real Madrid voor een seizoen wordt verhuurd aan de Engelse topclub en dat de transfer binnen enkele uren wereldkundig kan worden gemaakt. De vastberadenheid van de Kroaat om te vertrekken, heeft de Koninklijke uiteindelijk doen besluiten hem te verhuren, zo klinkt het.

Maandagavond claimde Marca dat Kovacic niet meer met de spelersgroep trainde om zodoende een transfer te forceren. De Kroatisch international meldde zich maandagochtend op sportcomplex Valdebebas en sprak met bestuurders van Real. Hij had volgens de Madrileense krant 'geen begrip' voor het feit dat de Spaanse grootmacht hem 'niet-transfereerbaar' heeft verklaard.

Ook in gesprek met trainer Julen Lopetegui heeft Kovacic kenbaar gemaakt dat hij een transfer wil maken, zodat hij vaker aan spelen gaat toekomen. Kovacic traint volgens Marca op individuele basis, totdat de transfer rond is. Dat de middenvelder aan het rebelleren zou zijn, sprak Lopetegui eerder in gesprek met verschillende Spaanse media nog tegen.

“Ik weet niets daarover. Hij trainde met zijn teamgenoten en er heeft zich geen enkel probleem voorgedaan. Ik houd van hem en we zijn blij dat hij onderdeel uitmaakt van de club”, aldus Lopetegui. Het contract van Kovacic in het Santiago Bernabéu loopt nog drie seizoenen door. De 24-jarige middenvelder werd eerder in verband gebracht met onder meer Manchester United en Juventus.