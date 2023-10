Webb over beslissing Oliver: ‘Kovacic had heel veel geluk dat hij bleef staan'

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 21:05 • Lars Capiau • Laatste update: 21:22

Howard Webb is bij Mic'd Up ingegaan op de overtredingen van Malo Gusto van Chelsea en Mateo Kovacic van Manchester City, die respectievelijk een rode kaart en een gele prent ontvingen. Vooral over de kaart van de Kroaat was veel te doen, daar hij vijf minuten later wederom een onbesuisde overtreding beging.

In het praatprogramma Mic'd Up wordt scheidsrechtersbaas Webb uitgenodigd om de grootste scheidsrechtersbeslissingen van de afgelopen speelronde te bespreken. Waar Webb eerder al toegaf dat het afgekeurde doelpunt van Luis Diaz tegen Tottenham (2-1) had moeten gelden, ging de PGMOL-baas nu in op de incidenten van Gusto en Kovacic.

??? "Kovacic heeft extreem veel geluk gehad." Scheidsrechtersbaas Howard Webb bespreekt de overtredingen van Mateo Kovacic op Martin Ødegaard ?? pic.twitter.com/1q9WMsKSfv — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 10, 2023

Gusto kreeg aanvankelijk een gele kaart getoond, maar deze werd na een VAR-ingreep omgezet tot een rode. De juiste beslissing, volgens Webb. "Ik vermoedde al dat de VAR-arbiters zouden ingrijpen na het zien van de overtreding en ik denk dat dit de correcte uitkomst was."

Over de overteding van Kovacic was vooral veel ophef. De overtredingen leken ogenschijnlijk gelijkwaardig, maar de Kroaat kwam met geel weg. Toen de City-middenvelder vervolgens geen tweede gele kaart ontving voor een harde charge op Declan Rice, was de wereld al helemaal te klein voor Arsenal-fans.

"De VAR mag niet ingrijpen voor een tweede gele kaart", duidt Webb over de laatste overtreding. Kovacic mocht echter van geluk spreken dat hij nog op het veld stond om die tweede overtreding te begaan, stelt Webb.

"Dit is overduidelijk een hele nare tackle en ik weet zeker dat als Michael Oliver (de scheidsrechter van dienst, red.) een rode kaart had gegeven, dat het een hele snelle check complete was geweest", geeft Webb toe, die ingaat op de verschillen tussen de overtredingen van Gusto en Kovacic.

"Het contactmoment bij Kovacic is meer naar de zijkant met een soort van rechtopstaande voet in tegenstelling tot de zijkant van de voet die we bij Gusto zagen", analyseert de scheidsrechtersbaas. "De beslissing voor een gele kaart was geen overduidelijke fout van de VAR", concludeert de oud-scheidsrechter"

"Of Kovacic geluk had dat hij nog op het veld stond bij een tweede overtreding? Dat denk ik wel, de VAR mag zich niet bemoeien met een tweede gele kaart maar ik denk dat hij een speler is die zich zeer gelukkig mag prijzen dat hij op het veld bleef staan. Oliver is een van de beste scheidsrechters ter wereld en hij zal deze beelden ongetwijfeld goed bekijken", besluit Webb.