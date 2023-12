Zwoegend Manchester City weet eindelijk weer te winnen in de Premier League

Manchester City heeft zondagmiddag een einde gemaakt aan een reeks van vier competitieduels zonder zege. Op bezoek bij Luton Town zorgde Elijah Adebayo voor de verrassende 1-0, maar via Bernardo Silva, Jack Grealish stelde de ploeg van Josep Guardiola na rust orde op zaken: 1-2. City blijft vierde, op vier punten van koploper Liverpool. Luton zakt onder de degradatiestreep en staat achttiende.

Guardiola kreeg twee flinke dompers te verwerken voor het uitduel met Luton. Erling Braut Haaland bleek niet fit genoeg en ontbrak vanwege een voetblessure in de wedstrijdselectie. Dat gold ook voor Jeremy Doku, die er afgelopen woensdag tegen Aston Villa (0-1 verlies) ook al niet bij was.

Haaland en Doku waren dit Premier League-seizoen samen al goed voor zestien goals en negen assists. Tegenover de absentie van het tweetal stond de terugkeer van Rodri. De Spaanse controleur ontbrak tegen Villa nog vanwege een schorsing. Ook Nathan Aké, Grealish en Mateo Kovacic maakten hun rentree in de basisploeg.

City deelde direct een eerste speldenprik uit via Foden, die met een een klein half uur op de klok nogmaals gevaar wist te stichten op Kenilworth Road. De creatieveling mocht uithalen vanaf rand zestien, maar zag Luton-doelman Thomas Kaminski met een sterke reflex pareren.

De bezoekers hadden voor rust de betere kansen. Toch was het Luton dat in de blessuretijd van de eerste helft verrassend op voorsprong kwam. Adebayo kopte de 1-0 tegen de touwen na een voorzet op maat van Andrew Townsend.

Guardiola besloot in de rust geen wissels door te voeren en gaf zijn basisploeg kan om orde op zaken te stellen. Dat deed City in de 62ste minuut. Net voordat Rúben Dias op de lat kopte, was het alsnog raak. Rodri liep zich in eerste instantie vast, waarna Silva de bal in de linkerhoek plaatste: 1-1.

Niet veel later was ook de 2-1 een feit. Invaller Albert Sambi Lokonga werd de grote schlemiel aan de zijde van Luton door slordig balverlies te lijden op het middenveld. The Citizens speelden het vervolgens razendsnel uit. Foden gaf mee aan Julián Álvarez, die met een strakke lage voorzet Grealish vond. Luton probeerde tijdens een slotoffensief nog een punt uit het vuur te slepen, maar kwam uiteindelijk tekort.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 16 11 4 1 21 37 2 Arsenal 16 11 3 2 18 36 3 Aston Villa 16 11 2 3 15 35 4 Manchester City 16 10 3 3 20 33 5 Tottenham Hotspur 15 8 3 4 7 27 6 Manchester United 16 9 0 7 -3 27 7 Newcastle United 15 8 2 5 15 26 8 Brighton & Hove Albion 16 7 5 4 5 26 9 West Ham United 16 7 3 6 -4 24 10 Fulham 16 6 3 7 0 21 11 Brentford 16 5 4 7 1 19 12 Chelsea 16 5 4 7 0 19 13 Wolverhampton W. 16 5 4 7 -5 19 14 AFC Bournemouth 16 5 4 7 -9 19 15 Crystal Palace 16 4 4 8 -8 16 16 Nottingham Forest 16 3 5 8 -11 14 17 Everton 16 7 2 7 0 13 18 Luton Town 16 2 3 11 -15 9 19 Burnley 16 2 2 12 -18 8 20 Sheffield United 16 2 2 12 -29 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties