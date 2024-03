Guardiola geeft uiterst opmerkelijke verklaring over boze De Bruyne na wissel

Pep Guardiola heeft een opvallende uitleg gegeven over de wissel van Kevin de Bruyne in de topper tegen Liverpool (1-1). De spelmaker van Manchester City werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald door de Spaanse oefenmeester, maar was daar allesbehalve blij mee.

De Bruyne, die deze week in de Champions League nog bankzitter was, stond zondag aan de aftrap op Anfield en had een hoofdrol bij de openingstreffer van John Stones. De Belg gaf een hoekschop laag en hard voor, waarna Stones bij de eerste paal makkelijk kon binnentikken. Het was al de dertiende assist in veertien wedstrijden voor De Bruyne dit seizoen over alle competities.

In de tweede helft vestigde De Bruyne nogmaals de aandacht op zich. In minuut 69 werd hij namelijk tot zijn grote verbazing naar de kant gehaald voor Mateo Kovacic. De Bruyne liet duidelijk zijn onvrede merken door hevig met Guardiola in discussie te gaan.

Ook toen De Bruyne gefrustreerd plaats nam op de bank werden er nog enige woorden gewisseld met zowel Guardiola als de rest van de technische staf van City. “Ik houd hiervan”, was de reactie van de trainer na afloop van de wedstrijd.

“Ik houd ervan als hij ontevreden is, maar hij is blij nu”, vervolgt Guardiola, die vervolgens een opvallende verklaring heeft voor de wissel van zijn pupil. “Ik wist waar we tekort in kwamen vandaag. Dat was namelijk het behouden van de bal.”

“De volgende wedstrijd heeft hij weer een kans om te laten zien hoe erg ik fout zat”, concludeert Guardiola. Manchester City treedt komende zaterdag aan tegen Newcastle United in de kwartfinale van de FA Cup. In de vorige ontmoeting met Newcastle, bij de terugkeer van De Bruyne na zijn zware hamstringblessure, was de middenvelder meteen beslissend met een doelpunt en een assist, waardoor City toen met 2-3 wist te winnen.

Sky Sports-analist Roy Keane kon zich wel vinden in de wissel van De Bruyne. "Ik vond ook dat hij vandaag niet helemaal top was. Dan is Guardiola de man die de beslissingen neemt en die kijkt natuurlijk naar het totale plaatje. Ik denk dat het een terechte wissel was."

