PSV bij bereiken groepsfase Champions League zeker van pot drie

De uitschakeling van FC Basel en Ludogorets in de tweede voorronde van de Champions League betekent goed nieuws voor PSV. Mocht de ploeg van trainer Mark van Bommel zich plaatsen voor de groepsfase van het miljardenbal, dan worden de Eindhovenaren niet ingedeeld in pot vier, maar in pot drie. Hierdoor zou de regerend landskampioen in de groepsfase in ieder geval een op papier minder zware tegenstander kunnen loten. In theorie kan dat nog wel eens tegenvallen, daar ook ploegen als Internazionale en TSG Hoffenheim in pot vier zijn ingedeeld.

PSV schuift op doordat Basel werd uitgeschakeld door PAOK Saloniki en Ludogorets door MOL Vidi. De club uit Eindhoven moet wel de play-offs zien te overleven op weg naar de groepsfase. Maandagmiddag wordt vanaf 12.00 uur in Nyon geloot wie daarin de tegenstander wordt. PSV krijgt een tegenstander uit de zogenoemde ‘kampioenenroute'. De heenwedstrijd in de play-offs staat voor 21 of 22 augustus op het programma, de return volgt een week later.

Mocht Ajax zich weten te plaatsen voor de groepfase, dan komen ook zij in pot drie terecht. De Amsterdammers rekenden in de tweede voorronde over twee wedstrijden af met Sturm Graz en komen in de derde voorronde het Belgische Standard Luik tegen. Als de ploeg van Erik ten Hag die ronde overleeft, dan strijden de Amsterdammers in de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League.

PSV en Ajax zijn hoe dan ook zeker van Europees voetbal. Wanneer de groepsfase van de Champions League niet wordt bereikt, dan stromen beide Nederlandse clubs in de groepfase van de Europa League in.