Van Bommel niet naar Milan; onderhandelingen met andere trainer al vergevorderd

Mark van Bommel wordt niet de nieuwe hoofdcoach van AC Milan. Het heeft er alle schijn van dat i Rossoneri na het lopende seizoen verder gaan zonder trainer Stefano Pioli. De oefenmeester heeft in Italië een contract tot medio 2025, maar Milan is volgens Fabrizio Romano al in onderhandeling met een opvolger.

De Italiaanse transfermarktspecialist meldde een week geleden al dat de Italianen na het einde van het huidige seizoen afscheid nemen van Pioli.

Tuttosport berichtte vervolgens dat Van Bommel in beeld zou zijn om hem bij Milan op te volgen. Van Bommel, oud-speler van de Milanezen en huidig trainer van Royal Antwerp, zou op de nominatie staan om het stokje van Pioli over te nemen.

Romano meldt nu echter dat Milan in vergevorderde onderhandelingen met Julen Lopetegui is om de nieuwe hoofdtrainer te worden. De Spaanse oefenmeester heeft zijn zinnen gezet op een dienstverband bij Milan, dat de voorkeur krijgt boven West Ham United en andere Europese clubs.

Na dienstverbanden bij de Spaanse nationale ploeg en Real Madrid tekende Lopetegui in de zomer van 2019 een contract bij Sevilla, de club waarmee hij later de Europa League zou winnen ten koste van Internazionale.

Meest recentelijk stond hij aan het roer bij Wolverhampton Wanderers. Ondanks goede prestaties besloot Lopetegui vorig jaar augustus plots te stoppen na onenigheid met de clubleiding van the Wolves.

Bij Milan wacht de dankbare taak om vanaf volgend seizoen weer mee te strijden om de prijzen. Met een achterstand van liefst zeventien punten moest de landstitel dit seizoen aan stadgenoot en aartsrivaal Internazionale worden gelaten, terwijl het in de kwartfinale van de Europa League over twee duels werd uitgeschakeld door AS Roma.

