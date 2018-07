‘PSV steekt Arias-miljoenen in middenvelder en kan Lozano blij maken’

Zodra Santiago Arias is verkocht aan Napoli, zet PSV vol in op de komst van een nieuwe middenvelder. Dat meldt Voetbal International woensdag. Arias staat op het punt om voor circa elf miljoen euro over te stappen naar Italië en dat bedrag kan PSV in ieder geval deels aanwenden voor een versterking op het middenveld. Die linie geniet al enige tijd prioriteit in Eindhoven, zeker nadat duidelijk werd dat Marco van Ginkel niet terugkeert.

Het is niet bekend wie allemaal op het lijstje van PSV staan, maar Érick Gutiérrez wordt wel regelmatig met de kampioen van Nederland in verband gebracht. De aanvoerder van Pachuca, die volgens Mexicaanse media alleen voor 'de hoofdprijs' mag vertrekken, is een goede vriend van Hirving Lozano. Mocht Gutiérrez komen, dan zou dat volgens Voetbal International een reden kunnen zijn voor Lozano om in Eindhoven te blijven. Beiden maakten deze zomer deel uit van de Mexicaanse WK-selectie, al speelde Gutiérrez geen minuut op het toernooi.

De selectie van PSV is verder grotendeels op orde. Volgens trainer Mark van Bommel moet de club bij het zoeken naar versterking ook rekening houden met de eigen mogelijkheden. "Wij zijn niet in de situatie dat wij zomaar lukraak een speler kunnen kopen. Het moet bij ons passen, zowel financieel als sportief", vertelt hij in het Eindhovens Dagblad.

PSV deed tot dusver twee aankopen: Denzel Dumfries kwam voor 5,5 miljoen euro over van sc Heerenveen, terwijl Angeliño voor 5 miljoen euro werd weggehaald bij Manchester City. Nick Viergever en Lars Unnerstall kwamen transfervij naar het Philips Stadion; zij speelden respectievelijk voor Ajax en VVV-Venlo. Joshua Brenet vertrok naar TSG Hoffenheim en Jordy de Wijs naar Hull City.