‘AZ pakt door en zet spitsencarroussel op gang bij Eredivisionisten’

Björn Johnsen staat nog altijd nadrukkelijk op de radar van AZ. De spits van ADO Den Haag wordt in Alkmaar gezien als de beoogde opvolger van Wout Weghorst, die voor ruim tien miljoen euro is vertrokken naar VfL Wolfsburg. De Alkmaarders willen nu doorpakken met de komst van de Noor, stelt Voetbal International.

AZ wil de transfer afronden na de terugkeer uit Kazachstan. Jeffrey van As, technisch directeur van ADO, benadrukt in gesprek met het weekblad echter dat er nog geen overeenstemming is bereikt met de club van trainer John van den Brom. "Ik heb vorige week de bal teruggekaatst naar Max Huiberts (technisch directeur AZ, red.) en daar ligt die bal nog steeds."

Johnsen kwam een jaar geleden transfervrij over van het Schotse Hearts en wist in zijn eerste voetbaljaargang in dienst van de residentieclub negentien doelpunten te maken in de Eredivisie. De 26-jarige aanvalsleider, die nog tot de zomer van 2020 vastligt in Den Haag, heeft zelf nog geen persoonlijk akkoord bereikt met de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

ADO mikt ondertussen op Henk Veerman, meldt Voetbal International. De aanvaller mag vertrekken bij sc Heerenveen, dat graag vier tot vijf ton toucheert voor de spits. Veerman is erg gewild, aangezien meer clubs azen op zijn diensten. Ook Excelsior ziet de komst van de aanvaller zitten. FC Emmen was eerder ook in de markt voor Veerman, maar kon de transfersom niet op tafel leggen.