ADO Den Haag verrast opnieuw met terugkeer zeer geliefde naam

ADO Den Haag heeft opnieuw een ervaren speler aan de selectie toegevoegd. De huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie heeft vrijdag de terugkeer van Timothy Derijck bevestigd. De 36-jarige verdediger speelde al twee periodes eerder bij de eerstedivisionist.

Derijck is zeker niet de eerste routinier die de gang naar het Bingoal Stadion maakt. ADO zet in de jacht op promotie duidelijk in op ervaren krachten en ging om die reden al in zee met Henk Veerman, Jort van der Sande, Nick Marsman en Alex Schalk.

Voor Derijck is een rol weggelegd als 'leider van de defensie', weet clubwatcher Jim van der Deijl. De ervaren kracht liet onlangs zijn contract ontbinden bij Zulte Waregem, waardoor hij transfervrij was op te pikken voor ADO. Hij tekent tot het einde van het seizoen.

"Met de komst van Timothy is ook de laatste linie waarvoor wij een versterking zochten ingevuld", aldus technisch directeur Joris Mathijsen. "Timothy kent de club als geen ander en past om die reden goed bij onze selectie en de fase waarin wij nu zitten."

Derijck is geen onbekende op de Nederlandse velden. De verdediger werd in 2005 door Feyenoord weggeplukt uit de jeugdopleiding van Anderlecht. De Rotterdammers verhuurden hem een jaar later aan NAC Breda, om hem in 2009 definitief de overstap te laten maken naar ADO.

In de Hofstad droeg Derijck tweeënhalf jaar het shirt van ADO Den Haag en kwam hij volledig tot bloei. De Belg ontwikkelde zich tot een solide centrale verdediger en groeide uit tot een van de kartrekkers in het elftal van John van den Brom.

In het seizoen 2010/11 werd Derijck aanvoerder en behaalde hij met ADO de voorrondes van de Europa League door de play-offs te winnen. Het leverde de mandekker in 2011 een transfer naar PSV op.

Ook in Eindhoven kon Derijck, ondanks hevige concurrentie van Wilfried Bouma en Marcelo, regelmatig rekenen op een basisplaats. Een onomstreden basisspeler werd hij echter nooit. In de twee jaar die hij in het Philips Stadion speelde wist PSV geen landskampioen te worden.

Derijck keerde daarop terug bij ADO en zou vervolgens in zijn geboorteland actief zijn bij Zulte Waregem, KAA Gent, KV Kortrijk en opnieuw Zulte Waregem. Bij laatstgenoemde club liet hij zijn contract dus onlangs ontbinden.

