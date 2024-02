ADO Den Haag wint opnieuw overtuigend en behoudt tweede plek

ADO Den Haag heeft zondagmiddag een overtuigende overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis was de ploeg van trainer Darije Kalezic met 3-0 veel te sterk voor FC Den Bosch. De treffers kwamen op naam van Jari Vlak, Henk Veerman en Henri Koudossou. Dankzij de overwinning blijft ADO in het spoor van koploper Willem II, die een voorsprong van vijf punten geniet.

Kalezic voerde een wijziging door ten opzichte van de verloren kwartfinale tegen NEC in de TOTO KNVB Beker (3-0). Daryl van Mieghem verhuisde naar de rechterkant van het veld, waardoor er op de linksbuitenpositie een plek vrijkwam voor Joel Ideho.

Bij FC Den Bosch stonden Salah Oulad M'Hand en Mees Laros, die er in het duel met Helmond Sport (0-0) niet vanaf het begin bij waren, ditmaal wel van de eerste speelminuut binnen de lijnen.

De wedstrijd begon uitstekend voor ADO, dat al vroeg in de wedstrijd zeker drie uitstekende mogelijkheden kreeg. Na het verstrijken van het eerste kwartier kwam de ploeg van Kalezic op een 1-0 voorsprong.

Bij zijn thuisdebuut kreeg Vlak de bal voor zijn voeten na een indirecte vrije trap, en hij schoot op uitstekende wijze binnen in de korte hoek. In het restant van de eerste helft bleef ADO de bovenliggende partij, maar een nieuwe treffer leverde de aanvalslust niet op.

Na ruim een uur spelen werd de bevrijdende tweede treffer gevonden. Uit een hoekschop bezorgde Van Mieghem een voorzet op maat bij Veerman, die van dichtbij binnenkopte: 2-0.

Na het tweede doelpunt bleef ADO domineren en in de blessuretijd werd het duel definitief op slot gegooid. Op aangeven van Jort van der Sande tekende Koudossou de eindstand aan: 3-0.

