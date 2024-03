Winnaars Bronzen Schilden derde periode bekend: FC Groningen valt in de prijzen

De Keuken Kampioen Divisie heeft de winnaars van de Bronzen Schilden voor de derde periode bekendgemaakt. De tweede divisie van Nederland verzorgde samen met Opta de vier genomineerden per onderdeel en supporters konden hun stem indienen. Inmiddels zijn de stembussen gesloten en zijn de vier gelukkigen bekend.

Beste Speler

We beginnen met de Beste Speler-categorie. De stemmer kon daaruit kiezen tussen Laros Duarte en Romano Postema van FC Groningen , Dailon Livramento van MVV Maastricht en Henk Veerman van ADO Den Haag . De spits van ADO trok in deze categorie aan het langste eind.

De Volendammer in Haagse dienst scoort er al het hele seizoen lustig op los en daar is in de derde periode geen verandering in gekomen. Alleen Postema wist er in de afgelopen periode meer te maken dan de boomlange goaltjesdief van ADO. In het algehele topscorersklassement moet Veerman enkel Helmond Sport-aanvaller Martijn Kaars voor zich dulden. Met negentien treffers en vier assists heeft de 33-jarige spits van ADO een belangrijk aandeel in de derde plek van de Hagenezen.

Beste Keeper

Hidde Jurjus (Groningen), Luca Plogmann (Dordrecht), Nick Marsman (ADO) en Calvin Raatsie (Roda JC) waren de vier uitverkorenen in de categorie 'Beste Keeper'. Jurjus heeft daarbij de slag gewonnen.

Net als collega-doelmannen Plogmann en Joshua Smits van Willem II heeft de in Lichtenvoorde geboren sluitpost negen clean sheets achter zijn naam staan. Het is een symbool voor de opmars die de Trots van het Noorden heeft gemaakt. Na een uiterst stroeve start op het tweede niveau is de club door een betere tweede en derde periode opgeklommen naar plaats vier. Met 25 tegentreffers is de defensie van Groningen samen met die van Roda JC het minst geklopt dit seizoen.

Beste Talent

De vier genomineerde talenten op basis vanwaren Tyrese Asante (ADO), Krisztián Heygi (FC Den Bosch), Shiloh ‘t Zand ( FC Dordrecht ) en Jevon Simons (Jong PSV).

Na het verzamelen van de stemmen is alleskunner Shiloh ‘t Zand namens de Schapekoppen de winnaar geworden van de vierstrijd. De twintigjarige ‘t Zand speelt deze jaargang zijn eerste profseizoen. Sinds de zomer huurt Dordrecht hem van partnerclub Feyenoord en die samenwerking heeft de club beslist geen windeieren gelegd, getuige ook de vijfde plek op de ranglijst.

De rechtspoot vult bij de Dordtenaren steevast de positie van controlerende middenvelder in en slaagt daar met verve in. Hij laat vooral zien veel balans te verzorgen aan het middenveld van Dordt, maar met zeven doelpunten en twee assists laat hij ook aanvallend zijn voeten spreken.

Beste Trainer

De laatste categorie is die van Beste Trainer. Darije Kalezic (ADO), Dick Lukkien (Groningen), Michele Santoni (Dordrecht) en de, aan het eind van het seizoen vertrekkende trainer, Maurice Verberne (MVV) werden in de spotlights gezet.

Oefenmeester Lukkien is wegens zijn opmars het meest positief in het oog gesprongen bij de supporters. De Winschotenaar stond in het begin van het seizoen onder flinke druk, maar na een aanpassingsperiode heeft de 51-jarige keuzeheer de weg omhoog gevonden. In de derde periode verloor Groningen alleen van Dordrecht, verder bleef de club ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie.

