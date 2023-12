Elftal van de Week: doelman met 120 Eredivisie-duels achter zijn naam opgenomen

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. In speelronde zeventien van de Keuken Kampioen Divisie werden er weer een aantal doelpuntrijke duels afgewerkt. Zo speelde Jong Ajax met 3-3 gelijk op bezoek bij FC Den Bosch en won NAC Breda overtuigend op bezoek bij Jong PSV: 0-5.

Hofleverancier van het Elftal van de Week is deze week MVV Maastricht. De Limburgers wonnen thuis met 4-0 van Jong AZ en leveren op deze manier twee spelers af voor het team van de week: Wout Coomans en Bryan Smeets vertegenwoordigen de ploeg uit Maastricht. Smeets maakte vrijdag twee doelpunten tegen de beloftenploeg van AZ. Het was de eerste keer sinds 23 augustus 2013 dat de middenvelder twee doelpunten maakte in een competitieduel voor MVV. Daarnaast was hij in dit duel de MVV’er met de meeste balcontacten (6) in de vijandelijke zestien.

Op doel staat Joël Drommel, die al 120 wedstrijden in de Eredivisie achter zijn naam heeft staan. De tweede sluitpost van PSV mocht afgelopen vrijdag met het beloftenelftal van de Eindhovenaren meedoen en deed dit naar behoren. In het 0-0 gelijkspel tegen Jong FC Utrecht verrichtte Drommel vijf reddingen waardoor hij met zijn ploeg een punt mee naar Eindhoven kon nemen.

ADO Den Haag verloor vrijdag met 3-2 van Helmond Sport. Desondanks heeft Henk Veerman een plek in het Elftal van de Week afgedwongen. De boomlange spits scoorde voor het eerst sinds 19 december 2021 twee keer in een uitduel in competitieverband. Dit deed hij destijds in dienst van sc Heerenveen op bezoek bij SC Cambuur.

De tweede spits in het team van de week is Kacper Kostorz. De Poolse aanvalsleider werd de eerste Den Bosch-speler die bij drie doelpunten (2 goals, 1 assist) betrokken was in een Keuken Kampioen Divisie-duel sinds Joey Konings op 10 februari 2023, die toen ook tegen Jong Ajax twee keer scoorde en een assist gaf.

Willem II verstevigde afgelopen speelronde de koppositie door met 3-0 van de nummer drie op de ranglijst FC Emmen te winnen. Door de nederlaag van nummer twee Roda JC op bezoek bij FC Dordrecht (2-0) staan de Tilburgers nu zes punten voor op de naaste achtervolgers uit Limburg. Linksback in het Elftal van de Week is Niels van Berkel. Hij gaf namens Willem II de assist op de 3-0 van Jeremy Bokila, die als invaller twee keer trefzeker was.

Elftal van de Week: Joël Drommel (Jong PSV), Tristan Gooijer (Jong Ajax), Mitch Apau (Telstar), Wout Coomans (MVV Maastricht), Niels van Berkel (Willem II), Jorg Schreuders (FC Groningen), Michael Breij (SC Cambuur), Bryan Smeets (MVV Maastricht), Basar Önal (De Graafschap), Henk Veerman (ADO Den Haag), Kacper Kostorz (FC Den Bosch).