Vervanger Frenkie de Jong bezorgt FC Barcelona de winst in thriller tegen PSG

FC Barcelona heeft woensdagavond in een enerverend duel in de kwartfinale van de Champions League met 2-3 gewonnen van Paris Saint-Germain. Raphinha tekende voor twee treffers van de Catalaanse grootmacht en Frenkie de Jong keerde na ruim een maand afwezigheid terug in de basisopstelling. Zijn vervanger Andreas Christensen groeide uit tot matchwinner. De returnwedstrijd in het Olympisch Stadion Lluís Companys is op dinsdag 16 april.

Op doel bij PSG stond Gianluigi Donnarumma, die net als Kylian Mbappé rust kreeg in de competitiewedstrijd tegen Clermont Foot (1-1). Voor hem stonden Marquinhos, Lucas Hernández, Lucas Beraldo en Nuno Mendes opgesteld. Het middenveld bestond uit Lee Kang-in, Vitinha en Fabián Ruiz. Mbappé speelde als linksbuiten en stond naast spits Marco Asensio. Ousmane Dembélé bekleedde de rechtsbuitenpositie.

Marc-André ter Stegen verdedigde zoals gebruikelijk het Catalaanse doel. Voor de Duitse doelman stond een viermansverdediging. Jules Koundé was de rechtsback van dienst, terwijl João Cancelo de linkerflank bestreek. Het hart van de defensie werd gevormd door Ronald Araújo en Pau Cubarsí. Centraal op het middenveld stond Ilkay Gündogan, die aan de rechterkant vergezeld werd door aanvoerder Sergi Roberto. De Jong keerde na ruim vijf weken afwezigheid terug in de basis en speelde links op het middenveld.

In de voorhoede van Barcelona voerde Xavi geen wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen LaLiga-duel met Las Palmas (1-0) van 30 maart. Doelpuntenmaker Raphinha bezette wederom de linksbuitenpositie; aan de overzijde stond toptalent Lamine Yamal. De ervaren Robert Lewandowski was de spits van dienst.

Barcelona kon in de eerste twintig minuten in Parijs geen vuist maken in aanvallend opzicht. Toch kwamen de bezoekers bijna op voorsprong, ware het niet dat Mendes een kopbal van Lewandowski op acrobatische wijze van de lijn haalde. Raphinha kwam op links steeds beter in de wedstrijd en diens bewaker Marquinhos had het steeds lastiger tegen de Braziliaan.

Het was ook Raphinha die na 37 minuten spelen de score opende. Yamal gaf de bal vanaf rechts met buitenkantje rechts voor richting Lewandowski, die echter de uitkomende Donnarumma op zijn weg vond. De redding bleek niet voldoende te zijn, want de bal kwam terecht bij Raphinha, die van binnen de zestien raak kon schieten namens Barcelona en voor het eerst scoorde in de Champions League. Er leek overigens sprake te zijn van miscommunicatie tussen de verdediging van PSG en Donnarumma bij de voorzet van Yamal.

Een tegenvaller voor PSG, dat echter als herboren uit de kleedkamer kwam na rust. Dembélé, met een verleden bij de Catalanen, ramde kort na rust keihard de 1-1 tegen de touwen, nadat hij De Jong had uitgekapt. Slechts twee minuten later bracht Vitinha PSG zelfs op een 2-1 voorsprong, na een slim bekeken pass van Ruiz. De vreugde was enorm bij de doelpuntenmaker en de fans in het Parc des Princes.

PSG rook bloed en de 3-1 hing in de lucht in Parijs. Xavi zag Barcelona worstelen en greep na een uur spelen in. Sergi Roberto, die door een gele kaart geschorst is voor de return, en Yamal werden afgelost door João Félix en Pedri. Het bleek een gouden greep van Xavi. Pedri lepelde de bal kort na zijn entree over de verdediging van PSG heen en het was Raphinha die de bal in een keer op zijn schoen nam en daarmee de verre hoek vond: 2-2.

In de slotfase gingen beide grootmachten vol voor de winst. Invaller Bradley Barcola leek te gaan scoren, maar werd op het laatste moment gedwarsboomd door Araújo. Dembélé had daarna pech dat zijn schot tegen de paal kwam. Xavi wisselde kort nadien wederom tweemaal. De trefzekere Raphinha maakte plaats voor Ferran Torres, terwijl Christensen de moegestreden De Jong afloste bij de bezoekers.

Het bleek wederom een zeer goede zet van Xavi. Christensen kopte twee minuten na zijn entree ongedekt en uit een hoekschop de 2-3 tegen de touwen. Een knappe comeback van Barcelona, dat de minieme voorsprong over de streep trok en met de beste papieren begint aan de returnwedstrijd tegen PSG volgende week dinsdag. Matchwinner Christensen kreeg in de slotfase overigens nog geel, waardoor hij geschorst is voor de ontmoeting in Barcelona.

