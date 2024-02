Verongelijkte Vaessen pakt telefoon en toont cruciaal beeld aan Hans Kraay

Etienne Vaessen is niet te spreken over het optreden van de videoscheidsrechter Rob Dieperink. Tijdens het duel met Feyenoord werd de keeper van RKC Waalwijk na 35 speelminuten van het veld gestuurd vanwege vermeend hands, maar hij is het zelf totaal niet eens met het besluit van de VAR om scheidsrechter Martin van den Kerkhof, die direct rood gaf zonder beelden gezien te hebben, niet naar het scherm te roepen.

“Ik pakte een paar goede ballen en ik zat er lekker in”, vertelt Vaessen na afloop van de 1-0 nederlaag voor de camera van ESPN. “Je weet dat je veel te doen krijgt, dus als je de eerste ballen goed pakt dan speel je meestal wel een goede wedstrijd. Het duel had wel langer dan 35 minuten mogen duren wat mij betreft.”

“Ik vind het schandalig dat zo’n scheidsrechter niet even gewoon naar het scherm loopt. Hij zei nog tegen me: ‘De VAR is de enige die de beslissing nu neemt.’ Ik snap niet dat de VAR hem niet gewoon even naar dat scherm laat lopen en dan laat beslissen.”

“Het kan natuurlijk zijn dat hij na het zien van de beelden nog steeds niet zeker is, maar dan heeft hij in ieder geval wel gekeken. De scheidsrechter heeft nu zelf niets gezien en dat stoort me enorm.”

“Ik ben heel trots op het team en op Jeroen Houwen, de tweede keeper, die veel ballen eruit hield”, benadrukt Vaessen. “Ik weet ook zeker dat deze kaart geseponeerd gaat worden, want anders kan ik beter mijn voetbaltas inleveren.”

“Dat gaan we natuurlijk niet doen, maar de beslissingen van de arbitrage heeft ons nu al wel een paar keer punten gekost. Het wil niet zeggen dat we hadden gewonnen als ik bleef staan, maar het scheelt wel.”

Vervolgens pakt Vaessen zijn telefoon erbij en toont hij een foto waarop het volgens hem duidelijk wordt dat hij eerst geraakt wordt. “Kijk, ik heb hier een foto en dan zie je dat hij eerst mijn ribbenkast raakt. Er zal wel weer van iedereen een mening komen, maar daar heb ik maling aan.”

