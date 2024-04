Feyenoord verwacht vertrek van Wellenreuther en ziet opvolger in de Eredivisie

Feyenoord verwacht dat Timon Wellenreuther deze zomer gaat vertrekken. Daarom zoeken de Rotterdammers alvast naar een opvolger van de Duitser, die door de vele blessures van Justin Bijlow zich nu echt heeft laten zien en interesse geniet van andere clubs. Feyenoord heeft daarom ge√Įnformeerd naar Etienne Vaessen, zo meldt FCUpdate zaterdagmiddag.

PSV is een van de clubs die de verrichtingen van Wellenreuther op de voet volgen. Wellenreuther zal bij een terugkeer van Bijlow naar alle waarschijnlijkheid weer tweede keeper worden. Daar heeft de Duitser geen trek in, zo wist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad eerder deze week te melden.

1908.nl meldde al dat PSV recent toenadering heeft gezocht om informatie op te vragen over de doelman. Dat nieuws werd bevestigd door Elfrink en Martijn Krabbendam en Marco Timmer van Voetbal International. PSV is echter nog niet concreet voor de doelman van Feyenoord.

Toch is Feyenoord alvast op zoek naar een opvolger voor Wellenreuther, die tot 2025 vastligt in De Kuip. Volgens FCUpdate hebben de Rotterdammers namelijk aangeklopt bij RKC Waalwijk, om te informeren naar Etienne Vaessen, die er geen geheim van heeft gemaakt na dit seizoen een stap hogerop te willen maken.

Vaessen is momenteel in een hevige degradatiestrijd verwikkeld met RKC, maar heeft ook zijn zinnen gezet op een zomerse transfer. PSV en Celtic werden eerder al in verband gebracht met de 28-jarige doelman, maar nu mengt ook Feyenoord zich in die strijd.

Het is niet de eerste keer dat Feyenoord belangstelling toont in Vaessen. Afgelopen zomer toonde de regerend landskampioen ook al interesse, maar toen besloot Vaessen in Waalwijk te blijven. Daar loopt hij deze zomer uit zijn contract, waardoor het een relatief goedkope optie zal zijn voor Feyenoord.

Feyenoord is dus niet de enige Eredivisieclub die achter Vaessen aan zit. Naast PSV heeft AZ ook ge√Įnformeerd naar de doelman van RKC. In Alkmaar denkt men dat Mathew Ryan aan zijn laatste seizoen bezig is bij de club. Bij AZ zien ze Vaessen als toekomstige eerste doelman, bij Feyenoord zal hij waarschijnlijk een reserverol invullen.

