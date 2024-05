Club die twee jaar geleden nog Oranje-international afleverde staat op omvallen

KV Oostende dreigt binnen afzienbare tijd zijn proflicentie kwijt te raken. De Belgische eerstedivisionist moet vrijdag zijn licentiedossier voorleggen, maar dat lijkt niet te gaan lukken. Een mogelijke overnamekandidaat heeft zich op het laatste moment teruggetrokken.

Het verhaal van Oostende nam de laatste tijd een treurige wending. Vrijwilligers, leveranciers, medewerkers en ook spelers konden niet langer volledig worden uitbetaald. Ook moest er worden bezuinigd op basisbehoeften, zoals koffie in de kantine en bureau's voor het kantoorpersoneel.

Als hoofdschuldige van de malaise wordt massaal gewezen naar Marc Coucke. De meesterondernemer stuwde de club naar grote hoogtes en een schat aan hoogtepunten, maar liet ook een onzekere toekomst achter toen hij in 2017 naar Anderlecht vertrok.

De ex-voorzitter eist nog een bedrag van 6,2 miljoen euro. Ook is de huurschuld opgelopen tot 1,2 miljoen euro. Het uiteindelijk doek valt doordat het is misgelopen bij de overdracht van de aandelen van Paul Conway, de hoofdaandeelhouder.

"Conway vroeg meer geld voor zijn aandelen, maar de andere aandeelhouders wilden evenwaardig behandeld worden. Zij hadden vrede genomen met een verkoop voor één euro", zegt voorlopig bewindvoerder Werner Van Oosterwyck tegen Belgische media.

"Conway wilde de cheerleaders en de sfeer van de NBA naar Oostende brengen", vertelt televisiemaker en KVO-supporter Martin Heylen. "Daar hebben we niks van gezien. Eerst was er een een geweldig jaar met Blessin. Daarna hebben ze gecasht en alles van waarde verkocht. Het is een man zonder emoties. Alleen de cijfers interesseren hem."

Opmerkelijk genoeg wees alles er vorige week nog op dat de proflicentie gered zou worden voor Oostende door het Britse Apex. Inmiddels hangt de vlag er heel anders bij.

Indien Oostende er niet in slaagt om binnen 24 uur een licentiedossier te voorleggen met een nieuwe overnamekandidaat, is het faillissement een feit. Een praktisch onmogelijke opgave, zo stelt men in België.

Een Nederlander die meest recentelijk actief was bij Oostende is Kjell Scherpen. De doelman schopte het in 2022, als huurling van Brighton & Hove Albion, zelfs tot het Nederlands elftal. Hij zat op de bank voor de Nations League-duels met Wales en Polen in juni van dat jaar.

