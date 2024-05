Boze Rashford zoekt confrontatie met schreeuwende fan: ‘Laat hem met rust!’

Marcus Rashford kreeg het aan de stok met een supporter van Manchester United, voorafgaand aan het thuisduel met Newcastle United van woensdagavond. Christian Eriksen kwam er tijdens de warming-up aan te pas om de aanvaller tot bedaren te brengen.

Een bezoeker op Old Trafford roept enkele dingen richting Rashford, al wordt niet duidelijk wat precies wordt gezegd. De 26-jarige aanvaller was duidelijk niet gediend van deze actie en liet dat ook duidelijk merken aan de supporter van the Red Devils.

Op beelden die op X circuleren is te zien dat Rashford richting de betreffende fan loopt om verhaal te halen. De international van Engeland bijt deze persoon wat toe, om vervolgens met een boos gezicht om te draaien. Een steward maande de oproepkraaier om rustig aan te doen.

Een andere supporter van Manchester United springt direct in de bres voor de verontwaardigde Rashford. "Laat hem met rust! Rashford, niet naar hem luisteren!", zo klinkt het vanaf de tribune.

Op andere beelden is te zien dat Eriksen de boze Rashford bij de arm grijpt tijdens de warming-up. Manager Erik ten Hag koos er overigens voor om de vleugelaanvaller op de bank te posteren voor het bezoek van Newcastle aan Old Trafford.

Onrustig seizoen

Over de toekomst van Rashford bestaan al enige tijd twijfels. De jongen van de club heeft onder Ten Hag niet altijd een basisplaats en kwam dit seizoen enkele keren in het nieuws vanwege incidenten buiten het veld. Rashford ligt bij Manchester United vast tot medio 2028.