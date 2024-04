RKC-keeper Vaessen stoort zich aan Almere: ‘Kon beter een pop op doel zetten’

Etienne Vaessen heeft zich donderdagavond in het treffen met Almere City flink gestoord aan de tegenstander. Volgens de doelman van RKC Waalwijk hielden de bezoekers uit Flevoland er wel een erg verdedigende speelstijl op na.

RKC kwam donderdag in het eigen Mandemakers Stadion niet verder dan een 0-0 gelijkspel. De Brabanders staan momenteel op de vijftiende plaats in de Eredivisie en kunnen een overwinning dus wel gebruiken om zich wat meer ademruimte te verschaffen.

Almere, dat als promovendus de knappe twaalfde plek in beslag neemt en tien punten meer heeft dan nummer zestien Excelsior, had andere belangen en kwam volgens de sluitpost niet naar Waalwijk om er een open wedstrijd van te maken.

“Je kon beter een pop in mijn doel zetten”, begon de doelman bij ESPN geïrriteerd aan zijn verhaal over de defensieve speelstijl van Almere. “Als ik kijk naar hoe ze spelen... Het is heel effectief, maar ik zou er niet kunnen spelen. Ik heb er echt de klere in. Ze komen hier niet om te voetballen en dat weet je ook. Ze hebben er waarschijnlijk de spelers ook niet voor."

Vervolgens draait Vaessen zijn verhaal toch nog iets bij: “Maar goed, ze staan wel hoger dan wij, dus eigenlijk kan ik er weinig van zeggen. Anders zouden ze zich ook niet handhaven in de Eredivisie, dus daarvoor ook de credits naar hen. Maar nogmaals, ik zou niet voor zo’n elftal kunnen spelen.”

Reactie Alex Pastoor

Oefenmeester Alex Pastoor was nogal verbolgen over de kritiek van de doelman ten opzichte van zijn speelwijze. “Ik snap er helemaal niets van dat iemand daar zo in staat. Iedere ploeg is vrij om een speelwijze te kiezen die ze zelf willen.”

“Vroeger, toen ik zelf nog voetbalde, waren wedstrijden tegen Ajax en PSV een soort tandartsbezoek waar je tegenop keek. Ik denk dat ploegen dat nu tegen ons hebben, schat ik zo in.”

Aankomend weekend speelt Almere het uitduel met Go Ahead Eagles, terwijl RKC opnieuw een belangrijke wedstrijd in de strijd om lijfsbehoud op het programma heeft staan tegen FC Volendam.

