Chelsea profiteert optimaal van puntenverlies Newcastle United

Chelsea heeft de voorlaatste speelronde in de Premier League woensdag winnend afgesloten. De ploeg van Mauricio Pochettino was op bezoek bij Brighton & Hove Albion met 1-2 te sterk door doelpunten van Cole Palmer en Christopher Nkunku. Reece James zag rood bij zijn eerste basisplaats sinds december. Chelsea bezet door de nederlaag van Newcastle United bij Manchester United (3-2) nu plek zes.

Bij Brighton stond Bart Verbruggen onder de lat, terwijl Joël Veltman en Jan Paul van Hecke ontbraken vanwege uiteenlopende blessures. Aan de kant van Chelsea was er onder meer een basisplaats voor voormalig PSV'er Noni Madueke.

Brighton is al lang en breed klaar dit seizoen en dient enkel nog de sportieve plicht te vervullen in het slot van de competitie. Chelsea daarentegen dingt nog mee om het laatste Europese ticket. Plek zes geeft recht op kwalificatie voor de Conference League.

Het waren dan ook the Blues die meteen vanaf het eerste fluitsignaal de duimschroeven aandraaiden. De ploeg van Pochettino maakte een volwassen indruk en gaf tot de rode kaart van James nagenoeg niets weg.

Na een kwartier spelen schreeuwden de Londenaren om een strafschop, toen Marc Cucurella naar de grond ging na een duel met Facundo Buonanotte. De arbiter wees ook naar de stip, maar draaide zijn beslissing terug na tussenkomst van de VAR.

Niet veel later moest Verbruggen handelend optreden na een van richting veranderd schot van Malo Gusto. Het bleek voor Brighton slechts uitstel, daar de openingstreffer na ruim een half uur spelen alsnog viel.

Na voorbereidend werk van Cucurella kopte Palmer op fraaie wijze raak in de verre hoek boven de compleet kansloze Verbruggen. Nicolas Jackson leek de score op slag van rust zelfs nog te verdubbelen voor Chelsea, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na rust veranderde het spelbeeld amper. Chelsea domineerde en kwam er zo nu en dan gevaarlijk uit. Het was echter Jackson die de ene na de andere kansrijke aanval om zeep hielp. Eerst verzuimde hij Nkunku alleen op het doel af te sturen, om niet veel later opnieuw een waardeloze pass af te leveren bij zijn Franse collega.

Deed Brighton dan helemaal niks? Nou, niet veel. De grootste kans kwam op naam van Pascal Groß, die net tekort kwam om bij de eerste paal af te ronden. Even daarna gooide Nkunku het duel in het slot namens Chelsea. Op aangeven van Gusto kon de middenvelder annex buitenspeler afronden: 0-2.

Terwijl er voor de bezoekers geen vuiltje aan de lucht was in het restant van het duel, ging James in de slotfase totaal onnodig over de schreef. De aanvoerder, die voor het eerst sinds december weer eens in de basis stond, kreeg rood vanwege een natrappende beweging.

Brighton kwam in de tien minuten durende blessuretijd nog wel terug tot 1-2 via Danny Welbeck, die een voorzet van Joao Pedro tot doelpunt promoveerde, maar verder dan dat kwam het niet.

