Manchester United boekt knappe zege op Newcastle maar koopt daar niets voor

Manchester United heeft woensdag voor het eerst in vier wedstrijden gewonnen in de Premier League. De manschappen van Erik ten Hag moesten tegen de rechtstreekse concurrent Newcastle United winnen om via de competitie kans te houden op een Europees ticket. Via goals van Kobbie Mainoo, Amad Diallo en Rasmus Højlund won United uiteindelijk met 3-2. Omdat nummer zes Chelsea gelijktijdig won van Brighton & Hove Albion (1-2), kan Manchester United alleen in theorie nog in de top zes komen. Chelsea heeft een beter doelsaldo en drie punten meer. Op doelsaldo staat Newcastle op plek zeven daar nog tussen. The Magpies zouden op de laatste speeldag wél nog over Chelsea heen kunnen wippen.

De rentree van Bruno Fernandes was voor Ten Hag meer dan welkom. De Portugees werd de afgelopen twee wedstrijden node gemist en keerde terug in het elftal als gelegenheidsspits. Diallo kreeg op rechts de voorkeur boven Antony.

Højlund begon op de bank. Ten Hag verklaarde zijn spits fris te willen houden, ook met het oog op de aanstaande FA Cup-finale tegen Manchester City. De door blessures geplaagde Lisandro Martínez maakte als invaller zijn eerste minuten in twee maanden.

Na een half uur brak Manchester United de ban. Diallo dribbelde van rechts naar binnen en speelde Bruno Fernandes in de as aan. De Portugees tikte de bal handig ineens door naar Mainoo, die in alle vrijheid kon aannemen en de hoek uitzocht: 1-0.

Newcastle dreigde binnen enkele minuten terug te slaan via een kopbal van Dann Burn, die op de doellijn kon worden weggehaald door Casemiro. Balverlies op eigen helft van Sofyan Amrabat leidde kort na rust alsnog een doelpunt van Newcastle in. Anthony Gordon gleed een voorzet van Jacob Murphy binnen: 1-1.

Manchester United riep grotere problemen over zich af toen Newcastle twee minuten later met twee-tegen-een op het doel afstormde. Amrabat kon de doelpoging van Isak met een uiterste sliding net blokken. Via de lat kwam Manchester United weg.

De thuisploeg greep in de 57ste minuut zelf de macht. Een slechte corner werd bij de eerste paal weggekopt door Newcastle. Diallo stond op de rand van het strafschopgebied klaar om daarvan te profiteren en deed dat met een verwoestend schot: 2-1.

In de slotfase werden onder meer Martínez, Marcus Rashford en Højlund gebracht. De Deen stond koud twee minuten in het veld toen hij met de bal aan de voet langs een verdediger snelde. Van zestien meter schoot Højlund de bal knap in de onderhoek: 3-1. Een schitterend geplaatst afstandsschot van Lewis Hall bracht de spanning in de slotfase nog terug, maar United hield eenvoudig stand: 3-2.

