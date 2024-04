RKC-doelman Vaessen is vanaf juni international en mag hopen op WK-deelname

Etienne Vaessen is vanaf juni international van Suriname, zo vertelt de doelman van RKC Waalwijk in gesprek met het Algemeen Dagblad. Onlangs belde bondscoach Stanley Menzo de doelman met de vraag of hij geïnteresseerd is in een interlandcarrière en nu heeft Vaessen het besluit genomen om zich aan te sluiten bij de nationale ploeg.

Het debuut van Vaessen is alleen nog afhankelijk van het afronden van enkele formaliteiten, en daarna kan die keeper officieel opgeroepen worden voor de komende interlands in juni. Suriname begint over twee maanden aan de WK-kwalificatiereeks.

“Mijn opa is geboren in Paramaribo, mijn vader is half Surinaams. Ik dus een kwart, dat is het minimale wat nodig is, wil je voor Suriname uit kunnen komen", legt Vaessen uit in gesprek met de krant.

“Ik heb hier een paar jaar geleden al eens over nagedacht, maar mijn toenmalige zaakwaarnemer zei dat het veel gedoe was met uitzoeken van de stamboom.”

“Toen heb ik het even gelaten. Maar nu kwamen Henk Fraser en Iwan Redan (beiden van Surinaamse afkomst, red.) naar me toe met de vraag of ik ervoor open zou staan.”

“Mijn vaders achternaam is Burnet, mijn moeder heet Vaessen. Mijn vader werkte in het buitenland en heeft mij destijds niet erkend. Mijn moeder vond het in Nederland ook beter voor mij om Vaessen te heten, zo werkte dat toen. Mijn ouders zijn gescheiden, ik heb wel halfbroers die Burnet met hun achternaam heten.”

In Suriname zijn ze net zo enthousiast over de mogelijke komst van Vaessen als andersom. “Menzo belde me op en zei: 'ik wist niet wat ik las'. Hij wil me er direct in juni al bij hebben. Ik ben niet in beeld bij Oranje en zelfs al zou dat gebeuren, zou ik misschien derde of vierde keeper zijn. In Suriname kan ik eerste doelman worden”, aldus Vaessen.

