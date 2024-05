De Roon verlaat in tranen het veld bij Atalanta, dat eerste finale verliest

Juventus heeft woensdagavond voor de vijftiende keer beslag gelegd op de Coppa Italia. Een vroeg doelpunt van Dusan Vlahovic was voldoende om Atalanta met 0-1 te verslaan. Er was meer tegenslag voor Atalanta, daar Marten de Roon moest worden gewisseld nadat hij zich verstapte bij een doelpoging van Vlahovic. De verwachting dat op korte termijn meer duidelijkheid komt over de blessure van de controleur.

Bij Atalanta waren er zoals verwacht basisplaatsen voor Marten de Roon en Teun Koopmeiners. Hans Hateboer en Mitchel Bakker begonnen op de bank tijdens de Italiaanse bekerfinale. Filip Kostic en Arek Milik waren reservespelers bij Juventus, waar het gevaar aanvallend moest komen van onder meer Vlahovic en Federico Chiesa.

Atalanta kende een dramatische start in het Stadio Olimpico in Rome. Vlahovic ontsnapte slim aan buitenspel, om vervolgens alleen voor doelman Marco Carnesecchi koelbloedig af te ronden: 0-1. Een flinke dreun voor de Europa League-finalist, die het zeer moeilijk had met Juve in het restant van de eerste helft.

Charles De Ketelaere, zondag een van de uitblinkers tijdens de 2-1 zege van Atalanta op AS Roma, had heel weinig in de melk te brokkelen in aanvallend opzicht. Juventus hield de rijen achterin gesloten en ging met een goed gevoel en een 0-1 voorsprong richting de kleedkamer in de Italiaanse hoofdstad.

Gian Piero Gasperini greep halverwege in en besloot om De Ketelaere in de kleedkamer achter te laten. El Bilal Touré was de vervanger van de 1.92 meter lange Belg. Vlahovic schreeuwde kort na de hervatting om een strafschop na een duel met Danilo, maar de bal ging niet op de stip. De doelpuntenmaker van Juventus kreeg wel geel vanwege aanmerkingen op de leiding.

Gasperini voerde na een uur spelen nog eens drie wissels door. Onder meer Hateboer verscheen binnen de lijnen bij de ploeg uit Bergamo, in een poging om de achterstand weg te poetsen. Vlahovic leek de voorsprong van Juventus te verdubbelen in minuut 64, ware het niet dat De Roon met een fantastische ingreep erger voorkwam voor Atalanta. De middenvelder raakte wel geblesseerd bij die actie en moest direct gewisseld worden. De controleur leek zich te hebben verstapt en verliet in tranen het veld.

Vlahovic leek twintig minuten voor het einde alsnog de 0-2 te maken. De goal werd na een check bij de VAR geannuleerd wegens buitenspel. Atalanta was dus nog in leven, al mocht het van geluk spreken dat Fabio Miretti de lat teisterde met een snoeihard schot. Ondertussen was Milik in het veld gekomen voor de moegestreden Vlahovic.

Het bleef tot het einde spannend, maar de minieme voorsprong van Juventus kwam niet meer in gevaar. Ver in blessuretijd kreeg trainer Massimiliano Allegri nog een rode kaart nadat hij langs de lijn volledig door het lint was gegaan. De coach trok zijn jasje en en stropdas uit en moest daarom naar de tribune vertrekken. Vanaf die plek zag hij zijn ploeg de Coppa Italia winnen.

Atalanta likt de wonden na de nederlaag en het uitvallen van De Roon na rust. Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio worden er snel tests uitgevoerd door de medische staf. Dan zal duidelijk worden of de laatste twee duels van Atalanta haalbaar zijn voor De Roon en of het EK al dan niet in gevaar komt.

De ploeg van Gasperini gaat zaterdag in de Serie A op bezoek bij Lecce, de laatste wedstrijd van deze lange jaargang. Vier dagen later is in Dublin de finale van de Europa League, met Bayer Leverkusen als tegenstander.

