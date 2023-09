Vermoedelijke opstellingen Klassieker: Steijn ziet grote naam wegvallen

Zondag, 24 september 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:11

Zondag is het alweer tijd voor de eerste Klassieker van dit Eredivisie-seizoen. In de Johan Cruijff ArenA nemen Ajax en Feyenoord het om 14:30 uur tegen elkaar op. Volgens de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad durft Maurice Steijn het aan om Silvano Vos op te stellen in plaats van Benjamin Tahirovic en ontbreekt Steven Bergwijn wegens een ontstoken verstandskies, terwijl Feyenoord het ontbreken van Luka Ivanusec opvangt met de terugkerende Santiago Giménez. De Mexicaanse goaltjesdief moet ook het volgende Champions League-duel van de regerend landskampioen missen, maar is in de Eredivisie gewoon inzetbaar.

Steijn lijkt zijn elftal slechts op twee posities te wijzigen na de remise met Olympique Marseille (3-3) van afgelopen donderdag. Hoewel Ajax in eigen huis drie doelpunten moest incasseren, kiest de Hagenaar opnieuw voor een defensie met Gorter onder de lat, Anton Gaaei als rechtsback, Josip Sutalo en Jorrel Hato als centraal duo en Borna Sosa op de linkerflank. Het ziet ernaar uit dat Vos de voorkeur krijgt boven Tahirovic, waardoor de achttienjarige Amsterdammer voor controle moet zorgen op het middenveld van het dolende Ajax. Kenneth Taylor en Branco van den Boomen maken het middenveld compleet.

Voorin kiest Steijn dus opnieuw voor Carlos Forbs en Brian Brobbey, met Steven Berghuis die naar de rechtsbuitenpositie verhuist. De 49-jarige oefenmeester leek zich tijdens de voorbereidende persconferentie op de Klassieker opvallend genoeg enigszins in te dekken. "We zullen vol voor de winst gaan, dat doen we elke wedstrijd, maar je moet ook reëel blijven. Als er aanstaande zondag niet meer in zit dan bijvoorbeeld een gelijkspel omdat we niet bij machte zijn om Feyenoord kapot te spelen, dan moet je misschien wel genoegen nemen met een gelijkspel."

Feyenoord

Bij Feyenoord zal Arne Slot blij zijn dat hij in Amsterdam weer kan beschikken over Giménez, die vorig seizoen de openingstreffer wist te noteren tijdens een 2-3 zege van de Rotterdammers. Door de terugkeer van de Mexicaan verhuist Yankuba Minteh naar de rechterkant. Igor Paixão mag daardoor vanaf zijn favoriete linkerflank aantreden. Op de bank heeft Feyenoord met Alireza Jahanbakhsh, Leo Sauer en Javairô Dilrosun een aantal verschillende smaken om het verlies van Ivanusec op te vangen.

Slot wilde tijdens de persconferentie niet ingaan op een eventuele favorietenrol. “Ik ben helemaal nooit bezig met de favorietenrol. Ik weet als geen ander dat wedstrijden nooit worden gewonnen door een favorietenrol. Als je kijkt naar Ajax zie je ook dat een verdediger die onder de bal doorgaat en een schitterend ingestuurde standaardsituatie je ook heel veel kan opleveren. Wedstrijden worden totaal niet beslist vanuit favorietenrollen. Ik denk dat Ajax-uit één van de moeilijkste uitwedstrijden is, ongeacht in welke vorm Ajax is”, aldus de succesvolle oefenmeester. De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord wordt zondag gefloten door Serdar Gözübüyük en is live te zien op ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Van den Boomen, Taylor, Vos; Forbs, Brobbey, Berghuis.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Giménez, Paixão.