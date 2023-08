Vermoedelijke opstelling PSV: deze elf moeten Bosz eerste prijs bezorgen

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 14:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:39

Bekerwinnaar PSV neemt het vrijdagavond om 20.00 uur in de strijd om de Johan Cruijff Schaal op tegen landskampioen Feyenoord. Peter Bosz kan vrijdagavond met de Eindhovenaren de eerste prijs van het seizoen winnen. Het Algemeen Dagblad verwacht dat PSV in dezelfde formatie aantreedt als tijdens de oefenzege op Nottingham Forest (1-0) van afgelopen zondag.

Bosz startte tegen de Premier League-club met Walter Benítez op doel. Shurandy Sambo begon als rechtsback, terwijl André Ramalho en Olivier Boscagli het hart van de Eindhovense defensie vormden. Patrick van Aanholt was tijdens de tweede seizoenshelft van het afgelopen seizoen al de onbetwiste linksback bij de Eindhovenaren en zal vrijdagavond ook vanaf het eerste fluitsignaal aantreden. Onder anderen Jordan Teze moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op het middenveld heeft Bosz nog weinig smaken om uit te kiezen. Joey Veerman en Ibrahim Sangaré vormen naar verwachting het defensieve blok. Nu Xavi Simons is vertrokken bij PSV en Guus Til nog niet fit is, lijkt het erop dat Babadi vrijdagavond als nummer 10 gaat starten wanneer de Eindhovenaren het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal opnemen tegen Feyenoord. Het achttienjarige toptalent maakte indruk tijdens de voorbereiding en kreeg toen ook al het vertrouwen van zijn trainer. In de voerhoede wordt aanvoerder Luuk de Jong op de vleugels ondersteund door Johan Bakayoko en Noa Lang.

PSV de underdog?

Voormalig trainer Aad de Mos is van mening dat PSV vrijdagavond tegen Feyenoord de underdog is “Ik moet het allemaal nog maar zien, die zogenaamde hand van Bosz", zegt de Hagenaar tegenover het Algemeen Dagblad “Ik vraag me serieus af of je, gezien de achterhoede waar hij mee moet werken, zijn beoogde voetbal kan spelen met PSV. Ik denk het niet. En dat is toch een groot verschil met Feyenoord. Dat elftal stáát gewoon.”

Vermoedelijke opstelling PSV (volgens het AD)

Benítez; Sambo, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Babadi; Bakayoko, De Jong, Lang.