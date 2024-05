PSV speelt gelijk en kan puntenrecord Eredivisie vergeten

PSV is er zondagmiddag niet in geslaagd te winnen in de Eredivisie. Op bezoek bij Fortuna Sittard kwamen de Eindhovenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waardoor het puntenrecord in de Eredvisie (93 punten) niet meer gehaald kan worden. PSV kan dit seizoen nog maximaal 91 punten halen.

Bosz wijzigde zijn elftal flink voor de ontmoeting met Fortuna. Joël Drommel stond onder de lat in Limburg. De verdediging van PSV bestond uit Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Op het middenveld stonden Jerdy Schouten en Guus Til achter Ismael Saibari, terwijl Hirving Lozano, Malik Tillman en Luuk de Jong de voorhoede vormden.

PSV begon erg zwak en ongeconcentreerd aan de wedstrijd. PSV wist in het eerste halfuur geen kansne te creëren, terwijl Fortuna enkele keren gevaarlijk kon worden. In de 27ste speelminuut vonden de Limburgers niet geheel verrassend de openingstreffer.

Boscagli leverde op een zeer gevaarlijke plek in bij Kristoffer Peterson, die direct kon counteren. Hij legde de bal vervolgens breed op de ongedekte Iñigo Córdoba, die op koelbloedige wijze afrondde: 1-0.

Enkele minuten later verdubbelde de thuisploeg bijna de voorsprong. Drommel werd geklopt door Peterson, maar op de doellijn voorkwam Boscagli een nieuwe tegentreffer. Na de kans leek PSV wakkergeschud.

Tien minuten voor rust kreeg De Jong tweemaal de kans om de stand gelijk te trekken, maar in beide gevallen bracht voormalig PSV-doelman Luuk Koopmans redding. Ook in de tweede helft leverde een kopkans van De Jong geen doelpunt op.

De gelijkmaker viel uiteindelijk in de 72ste minuut. Invaller Joey Veerman bezorgde een corner op het hoofd bij Schouten, die van dichtbij binnenknikte: 1-1. In de slotfase kwam Ricardo Pepi nog dicht bij de 1-2, maar uitblinker Koopmans stond een treffer andermaal in de weg.

