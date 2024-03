Vermeulen: ‘Koeman gaat hem zeker laten starten bij het Nederlands elftal’

De tafelheren bij Studio Voetbal zijn het eens over de mogelijke bijdrage van Georginio Wijnaldum bij het Nederlands elftal. Zowel Arno Vermeulen als Pierre van Hooijdonk denkt dat de middenvelder van Al-Ettifaq van waarde kan zijn voor Oranje. Vermeulen gaat er zelfs vanuit dat Wijnaldum in de aankomende interlandperiode in ieder geval een keer in de basis zal staan.

De ex-speler van onder meer Liverpool en Paris Saint-Germain zat al geruime tijd niet meer bij de selectie van het Nederlands elftal, maar na een bezoekje in Saudi-Arabië heeft bondscoach Ronald Koeman besloten om Wijnaldum weer een kans te geven.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de negentigvoudig international uitverkozen was voor de voorlopige selectie van Oranje. De uitverkiezing kwam voor velen als een verrassing, maar de analisten bij Studio Voetbal zien wel heil in een nieuwe kans voor Wijnaldum.

"Ik zou hem er wel bij halen", begint Van Hooijdonk over de 33-jarige middenvelder. "Koeman heeft natuurlijk met Wijnaldum en Memphis Depay gewerkt toentertijd, dat was een geweldig tandem voor de bondscoach."

"En op dit moment zijn er niet zoveel echte nummers tien", merkt de oud-spits op. "Je kan iedereen daar neerzetten, maar je probeert wel specialisten te hebben. We hebben ontzettend veel middenvelders in de voorselectie, maar dat zijn toch wel min of meer een beetje dezelfde types."

Vermeulen vermoedt dat Koeman in de aanstaande oefeninterlands tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart) een basisplek gaat geven aan Wijnaldum. "Wij weten niet op wat voor niveau hij speelt en dat weet Koeman ook niet. Hij is er wel één keer gaan kijken, maar de beste manier om het te testen is om Wijnaldum te laten spelen."

"Hij gaat natuurlijk zeker gewoon starten in een van deze twee wedstrijden, omdat je dat beeld wil hebben", aldus Vermeulen. "Als hij gewoon topfit is, is hij een speler van het Nederlands elftal en gaat hij mee naar het EK en moet je hem laten voetballen. Ik zie eigenlijk niks onlogisch in dit hele proces. Waarom zou je hem niet uitnodigen?", besluit de NOS-commentator.

