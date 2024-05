Te Kloese bedankt Slot en vertelt over zoektocht naar opvolger bij Feyenoord

Dennis te Kloese spreekt op de website van Feyenoord zijn dank uit aan Arne Slot, die deze zomer naar Liverpool vertrekt. De algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers begrijpt dat een overstap naar the Reds een ‘unieke en bijzondere kans’ is. Met dat in zijn achterhoofd is hij het gesprek aangegaan met Liverpool en zodoende is er uiteindelijk een akkoord gekomen. Te Kloese vertelt ook over de zoektocht naar de opvolger van Slot.

“Als Feyenoord zijnde laat je niet graag een trainer gaan die zoveel voor de club heeft betekend als Arne”, begint de beleidsman. “Tegelijkertijd begrijpen we natuurlijk heel goed dat werken bij een club als Liverpool voor hem een bijzondere en unieke kans is.”

“Met dat in ons achterhoofd zijn we het gesprek aangegaan om te kijken of we er samen uit zouden komen, en dat is uiteindelijk gelukt.” Te Kloese vertelt dat Feyenoord met ‘trots en dankbaarheid’ kan terugkijken op de jaren van Slot in Rotterdam-Zuid. “Onder zijn leiding en met een groep hele goede mensen om hem heen hebben spelers zich uitstekend ontwikkeld, is het publiek vermaakt met mooi voetbal en zijn er prachtige resultaten behaald.”

“Arne heeft onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op Feyenoord en daarmee niet alleen aan voetbalminnend Nederland, maar ook over de grenzen laten zien waar we als club voor staan en toe in staat zijn. Liverpool krijgt er een buitengewoon vakman bij”, is de algemeen en technisch directeur complimenteus.

Feyenoord kan zich nu volledig gaan richten op de opvolger van Slot. De Rotterdammers hebben daar de basis eerder al voor gelegd. “Het nadenken daarover is natuurlijk al een hele tijd geleden begonnen, omdat wij ook wel wisten dat er een reële kans was dat het zou lopen zoals het nu is gelopen met Arne.”

Te Kloese wijst naar het fundament dat de afgelopen jaren is gebouwd. “Dat is heel sterk met een groot team van vakmensen, maar de hoofdtrainer is natuurlijk wel een cruciale schakel daarin. Ik heb er vertrouwen in dat we een zeer geschikte kandidaat gaan vinden waardoor Feyenoord kan voortborduren op de recente successen.”

