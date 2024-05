‘Naar Ajax? Ik zou het nooit doen als ik hem was. Dat gekkenhuis...’

Erik ten Hag doet er niet verstandig aan om deze zomer terug te keren bij Ajax als hij wordt ontslagen bij Manchester United. Dat vindt Wim Kieft, zo vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De manager van the Red Devils is ‘de droomkandidaat’ van de Amsterdammers, maar staat nog altijd onder contract in Manchester. Mocht hij zijn congé krijgen, dan moet hij vooral niet naar Ajax gaan, aldus Kieft. “Dat gekkenhuis... Doe even een jaartje rustig aan, jongen.”

Ajax is druk bezig met de komst van Francesco Farioli van OGC Nice, maar volgens meerdere media zou Ten Hag ‘de droomkandidaat’ zijn van de beleidsbepalers van de Amsterdammers. De manager van the Mancunians zit al maanden op de schopstoel in Engeland, maar kan het seizoen toch nog ietwat glans geven als er aankomende zaterdag wordt afgerekend met Manchester City in de FA Cup-finale.

Kieft verwacht niet dat Ten Hag ‘gered’ wordt met een eventuele FA Cup-winst. “Dat lijkt me niet.” De oud-spits adviseert de manager bovendien om vooral niet terug te gaan naar Ajax, mocht hij ontslagen worden. “Ik zou het nooit doen als ik Ten Hag was. Dat gekkenhuis... Doe even een jaartje rustig aan, jongen.”

Rob Jansen is het eens met zijn tafelgenoot. “Waarom zou je dat doen? Al ga je er bij Manchester United uit, dan kan je nog overal naartoe. Ga dan naar Duitsland of whatever. Bayern München? Als hij die kans zou krijgen zou ik lopend gaan als ik hem was.”

“Ik heb links en rechts, en vooral van Johan Derksen, gehoord dat Ten Hag uit een heel vermogende familie komt”, haakt Kieft weer in. “Voor het geld hoeft hij het dus misschien niet te doen. Waarom zou je in Nederland gaan werken als je overal kan werken?”

Ten Hag heeft, mede door ontzettend veel blessures, een dramatisch seizoen achter de rug met Manchester United. De Engelsen eindigden als laatste in de Champions League-groep met Bayern München, FC Kopenhagen en Galatasaray en in de Premier League kwamen ze niet verder dan de achtste plaats. Als Manchester United verliest van Manchester City in de FA Cup-finale, dan speelt het komend seizoen überhaupt geen Europees voetbal.

