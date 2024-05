Arne Slot komt met eerste reactie na aankondiging transfer naar Liverpool

Arne Slot is per 1 juni de nieuwe trainer van Liverpool, zo maakten de clubs maandagavond bekend via de officiële kanalen. De Nederlander verlaat Feyenoord en tekent een contract tot medio 2027 op Anfield. Op de clubsite van de Rotterdammers komt de trainer met een eerste officiële reactie op zijn keuze om te vertrekken.

“Het is bepaald geen eenvoudig besluit om de deur achter je dicht te trekken bij een club waar je zoveel mooie momenten hebt beleefd en met zoveel fijne mensen succesvol hebt samengewerkt”, zo laat Slot weten.

“Maar een kans om hoofdtrainer te worden in de Premier League, bij een van de grootste clubs ter wereld, kun je als sportman moeilijk negeren. Ik ben Feyenoord dankbaar dat ze hebben willen meewerken aan deze overstap.”

“Ik heb ongelooflijk genoten van mijn drie jaar bij Feyenoord en heb me vanaf dag één enorm thuis gevoeld, zowel binnen de club als bij de supporters”, vervolgt Slot. “Toen ik in de zomer van 2021 in Rotterdam begon, was ik ervan overtuigd dat het mogelijk was om successen te boeken bij deze prachtige club. Dat we in drie jaar tijd een Europese finale hebben gehaald en meerdere prijzen hebben gewonnen maakt me meer dan trots.”

“Trots ben ik op de spelers en de staf die dag in dag uit keihard hebben gewerkt voor die prestaties. Op alle andere geledingen van de club, die ieder op hun manier hebben bijgedragen aan het succes.”

“En natuurlijk ook op de supporters, die de vele mooie momenten van Feyenoord zo intens en gepassioneerd mee hebben beleefd. Als tegenstander is het al indrukwekkend als je De Kuip binnenstapt, maar als je er echt onderdeel van bent dan voel je het nog zoveel meer.”

“Als voetballiefhebber zal ik de club ook zeker blijven volgen, niet in de laatste plaats omdat ik ervan overtuigd ben dat er in Rotterdam nog heel veel moois in het verschiet ligt”, aldus Slot. “Ik wens Feyenoord en iedereen die deze schitterende club een warm hart toedraagt alle goeds voor de toekomst.”

