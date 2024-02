‘Veerman is traag, heeft een slechte motoriek, gaat de absolute top niet halen’

Kenneth Perez ziet Joey Veerman niet naar een absolute topclub gaan, zo vertelde hij maandag bij Voetbalpraat. De middenvelder van PSV, die zondag door Pierre van Hooijdonk werd betiteld als 'beste speler van de Eredivisie', mag volgens de Deense analist blij zijn met een club als Borussia Dortmund.

Perez begrijpt heel goed dat trainer Peter Bosz in grote wedstrijden Jerdy Schouten en Veerman uit elkaar haalt. "De bal moet natuurlijk wel bij de middenvelders komen. Die kans is groter met Schouten in de achterhoede dan met André Ramalho."

Dan komt het spel van Veerman ter sprake. De middenvelder van PSV is bezig aan een ijzersterk seizoen en werd in Studio Voetbal door Van Hooijdonk gekozen als 'beste speler van de Eredivisie'.

"Kan je in de absolute top spelen met zo'n gebrekkige motoriek?", vraagt Perez zich af. "Bij Dortmund kan je hem zo neerzetten, hij speelt Emre Can er echt wel uit, maar zou hij met de absolute top mee kunnen?"

Vincent Schildkamp verbaast zich over de opmerking van Perez. "Hij heeft geen lekkere motoriek, nee", gaat de Deen verder. "Van den Boomen heeft dat ook niet. Wieffer ook niet. Als je hen afzet tegen Gravenberch hebben ze helemaal geen looptechniek. Veerman is traag. Hij is een hele snelle denker, maar geen snelle loper."

"Als je kijkt naar clubs als Real Madrid, daar zie je dat toch niet? Camavinga, Frenkie de Jong... Ik zie het niet gebeuren bij een absolute topclub. Dit is een van zijn weinige minpunten. Dortmund zou al fantastisch zijn voor hem."

Willem Vissers, ook te gast bij het voetbalpraatprogramma, is wel te spreken over het spel van Veerman dit seizoen. "Hij heeft een geweldig seizoen. Het is een genot om naar hem te kijken en hij pakt nu ook steeds meer ballen af. Maar zijn motoriek is inderdaad niet goed."

