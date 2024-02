‘Ajax nodigde mij uit voor een stage, maar ik had al voor Feyenoord gekozen'

Jordy Clasie staat komende week met AZ twee keer tegenover zijn jeugdliefde Feyenoord. Zondag treffen beide clubs elkaar in de Eredivisie, drie dagen later staat de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker op de rol. Het had niet veel gescheeld of de carrière van Clasie had een hele andere wending genomen.

Clasie doorliep tussen 2000 en 2010 de jeugdopleiding van Feyenoord. De geboren Haarlemmer werd als achtjarig jochie gescout tijdens een jeugdtoernooi in zijn geboorteplaats. Niet veel later krijgt hij een uitnodiging van Feyenoord of hij op proef wilde komen.

"Ik wilde maar één ding en dat was profvoetballer worden. Die eerste dag op trainingscomplex Varkenoord vergeet ik nooit meer", blikt Clasie terug in gesprek met De Telegraaf. "Het voelde als een warm bad, alsof ik er al jaren speelde. Kort daarop nodigde Ajax mij uit voor een stage. Maar toen had ik al met mijn hart voor Feyenoord gekozen. Die Ajax- stage heb ik maar laten schieten."

Eenmaal in de jeugdopleiding van Feyenoord keek Clasie zijn ogen uit. "Ik besefte nauwelijks waar ik terecht was gekomen. Feyenoord, de grootheid van de club, het was een andere wereld. Het vergde discipline. Ik heb echt een schitterende tijd gehad in de jeugd van Feyenoord."

Als volwaardige prof bleek het eerste seizoen onder Ronald Koeman bepalend voor de carrière van Clasie. "Alles lukte, alles. Ik kon het goed vinden met Karim El Ahmadi, binnen en buiten het veld. Hij was echt een voorbeeld. Tot mijn transfer naar Southampton zat ik in één stijgende lijn, ik werd zelfs aanvoerder. Ik bewaar geweldige herinneringen aan die periode."

Oranje

Onlangs kwam Clasie opnieuw in contact met Koeman, toen de bondscoach van Oranje hem polste voor een terugkeer. Clasie weigerde het aanbod. "Dat was het moeilijkste gesprek uit mijn loopbaan. Omdat ik graag voor mijn land wil uitkomen. Ik ben altijd enorm trots op het Oranje-shirt geweest en ben dankbaar dat ik een WK heb gespeeld."

Uiteindelijk gaf zijn fysieke gesteldheid de doorslag. "De kalender wordt steeds voller en zwaarder, dat helpt mijn fysiek gewoon niet", aldus de middenvelder. "Mijn hoogste prioriteit is mijn eigen lichaam en daar wil ik nog een paar jaar gebruik van maken."

"Maar dat ik die boodschap uitgerekend aan Koeman moest overbrengen... Uitgerekend de coach die altijd zijn vertrouwen naar mij heeft uitgesproken, mij ontzettend veel heeft gegeven als voetballer en die mij ook buiten het veld heeft geholpen in mijn ontwikkeling. De coach die mij nota bene ook nog naar Southampton heeft gehaald. Dat maakte dat gesprek voor mij nog vele malen moeilijker."

