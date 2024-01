Vandaag Inside smult: ‘Hij doet veel onverwachte dingen, betere spits dan Pepi'

De heren van Vandaag Inside zijn onder de indruk van de ontwikkeling van Lequincio Zeefuik. De aanvaller van FC Volendam maakte tegen Heracles Almelo (1-1) zijn derde competitietreffer van het seizoen en deed dat andermaal op fraaie wijze.

Zeefuik was dit seizoen al op prachtige wijze trefzeker tegen sc Heerenveen en Feyenoord en liet ook tegen Heracles zien over de nodige klasse te beschikken. De spits kopte Volendam na acht minuten spelen op voorsprong uit een corner.

"Ik heb die jongen twee goals zien maken, zo maakt Pepi ze niet", aldus René van der Gijp. "Die kopbal tegen Heracles, hoe hij die bal in de kruising kopt, ongelooflijk. Dat ventje is negentien jaar, kom op man."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Jij vindt dit een groot talent?", vraagt presentator Wilfred Genee bevestigend. "Ja, tuurlijk man." Ook Valentijn Driessen, eveneens te gast in de talkshow, is onder de indruk van Zeefuik. "Die jongen doet heel veel onverwachte dingen."

Johan Derksen geeft graag de credits aan trainer Regillio Simons. De oud-prof en vader van Xavi Simons heeft na de winterstop het stokje overgenomen van de vetrokken Matthias Kohler. "Die Simons doet wel aan talentontwikkeling, hè", aldus Derksen.

Ook Hans Kraay lovend

Afgelopen weekend liet ook Hans Kraay junior zich al lovend uit over Zeefuik. “Zijn kopbal was echt een granaatinslag. Het was een kopbal waar Luuk de Jong en Cristiano Ronaldo voor zouden applaudisseren. En dat voor een jongetje van negentien die een paar jaar geleden nog bij DVC Buiksloot speelde."

Kraay verwacht dat Zeefuik niet lang meer voor Volendam speelt. “Ik kan me niet voorstellen dat hij deze zomer niet naar een grotere club gaat. Als ik Feyenoord was had ik hem er nu graag bij gehad.” Volgens Transfermarkt is Zeefuik momenteel 500.000 euro waard.

Zeefuik, die het broertje is van Género en Deyovaisio Zeefuik, kwam in 2017 in de jeugdopleiding van Volendam terecht. Bij zijn debuut in het eerste was hij 16 jaar en 150 dagen, wat hem de jongst scorende debutant in het betaald voetbal maakt sinds Henk Vos namens RBC in 1984.

Volgens Leon ten Voorde, clubwatcher van FC Twente namens TC Tubantia, staat Zeefuik hoog op het lijstje bij de Tukkers om Manfred Ugalde op te volgen. Laatstgenoemde heeft een aanbieding van Spartak Moskou in beraad en kan nog deze winter vertrekken uit Enschede.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties