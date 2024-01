FC Volendam haalt Portugees jeugdinternational rechtstreeks uit de Serie A

FC Volendam heeft zich versterkt met Vivaldo Semedo, zo meldt de club woensdagavond via de officiële kanalen. De achttienjarige spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Udinese. Semedo vergroot daarmee de aanvallende opties in het team van trainer Regillio Simons en mogelijk sorteert Volendam met de huurdeal voor op het vertrek van Lequincio Zeefuik.

Semedo heeft een Portugees paspoort en vertegenwoordigde zijn land in diverse jeugdelftallen. De 1,92 meter lange aanvaller - die ook beschikt over de Angolese nationaliteit - maakte afgelopen seizoen namens Udinese zijn debuut in de Serie A.

In totaal heeft de spits zes duels op zijn naam staan in de hoogste Italiaanse competitie. In de zomer van 2022 werd de spits voor circa drie miljoen overgenomen van Sporting Portugal, waar hij sinds 2015 in de jeugd speelde.

Volgens directeur Frans ten Berge is Semedo een waardevolle aanvulling voor het spelsysteem. “Vivaldo is een fysiek sterke spits die als aanspeelpunt goed uit de voeten kan in meerdere systemen. Met zijn loopacties en snelheid zorgt hij voor diepte en gevaar.”

“Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij geproefd aan het hoogste Italiaanse voetbalniveau. We zijn blij dat Vivaldo ons kan helpen in onze strijd om te handhaven in de Eredivisie en wij kunnen bijdragen aan de volgende stap in zijn ontwikkeling”, aldus Ten Berge.

Met het aantrekken van Semedo speelt Volendam in op het mogelijke vertrek van Zeefuik, die in de nadrukkelijke belangstelling staan van FC Twente. De Tukkers zien in de spits een geschikte opvolger van de vertrekkende Manfred Ugale.

Het is niet voor het eerst deze transferwindow dat Volendam zakendoet met Udinese, want afgelopen week werd ook Axel Guessand al gepresenteerd. De Frans jeugdinternational komt de defensie versterken.

