‘Lequincio Zeefuik gaat flinke stap omhoog maken binnen de Eredivisie’

Het is zeer de vraag of Lequincio Zeefuik het seizoen afmaakt als speler van FC Volendam. De aanvaller heeft zich in de kijker gespeeld bij verschillende clubs uit de Eredivisie en lijkt de voorkeur te geven aan AZ, zo schrijft Leon ten Voorde namens TC Tubantia.

Ten Voorde volgt de verrichtingen rond Zeefuik op de voet, daar de spits ook in beeld is bij FC Twente om Manfred Ugalde op te volgen. Laatstgenoemde vertrekt op korte termijn voor een recordbedrag naar het Russische Spartak Moskou.

Zeefuik was een van de namen die al snel in beeld kwam bij FC Twente. De spits is bezig aan een sterk seizoen bij Volendam en maakte indruk door op fraaie wijze te scoren tegen sc Heerenveen, Feyenoord en Heracles Almelo.

Het lijkt enkel nog de vraag of Zeefuik deze winter of komende zomer naar AZ vertrekt. De aanvaller heeft een contract dat over een paar maanden afloopt bij Volendam, wat maakt dat de nummer voorlaatst van de Eredivisie nu nog iets aan hem kan verdienen.

Zeefuik, die het broertje is van Género en Deyovaisio Zeefuik, kwam in 2017 in de jeugdopleiding van Volendam terecht. Bij zijn debuut in het eerste was hij 16 jaar en 150 dagen, wat hem de jongst scorende debutant in het betaald voetbal maakt sinds Henk Vos namens RBC in 1984.

Dit seizoen was Zeefuik in zestien wedstrijden in alle competities namens Volendam goed voor drie treffers en een assist. In totaal kwam de sterke centrumspits sinds 2020/21 in 47 wedstrijden in het betaald voetbal tot zeven goals en een assist.

Voorgesorteerd

Volendam lijkt al te hebben voorgesorteerd op een vertrek van Zeefuik. De club uit het vissersdorp maakte woensdagavond de komst van Vivaldo Semedo bekend. De achttienjarige spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Udinese.

Semedo heeft een Portugees paspoort en vertegenwoordigde zijn land in diverse jeugdelftallen. De 1,92 meter lange aanvaller - die ook beschikt over de Angolese nationaliteit - maakte afgelopen seizoen namens Udinese zijn debuut in de Serie A.

