AZ bereikt akkoord met FC Volendam: Zeefuik al deze winter naar Alkmaar

Lequincio Zeefuik vertrekt per direct naar AZ, zo meldt Voetbal International woensdag. Waar de negentienjarige spits eerder het seizoen zou afmaken bij FC Volendam, komt hij nu voor ‘enkele tonnen’ over van Het Andere Oranje. Zeefuik beschikte in het Kras Stadion over een aflopend contract, maar nu houdt Volendam toch nog wat over aan zijn vertrek.

Nog geen week geleden troefde AZ onder meer FC Twente af in de race om de handtekening van Zeefuik. De Tukkers wilden de boomlange spits per direct halen als vervanger van Manfred Ugalde (Spartak Moskou), terwijl de Alkmaarders voor een transfervrije overgang per 1 juli kozen.

Met dat laatste stemde Zeefuik in, waardoor AZ een contractvoorstel deed. De rechtspoot gaat zich voor meerdere jaren aan de nummer vier van de Eredivisie verbinden en sluit dus toch per direct aan.

Doordat het nu een wintertransfer betreft, houdt Volendam toch nog een minimaal bedrag over aan het vertrek van de jonge spits. In Alkmaar moet hij Jens Opgaard opvolgen, die zeer waarschijnlijk naar Bologna FC vertrekt. Tegelijkertijd verlaat Mexx Meerdink AZ op huurbasis voor Vitesse.

Zeefuik wordt in het AFAS Stadion de back-up van Vangelis Pavlidis. Tot dusver speelde hij dertig Eredivisie-wedstrijden, waarin hij goed was voor vijf doelpunten. Eenmaal fungeerde het talent als aangever.

Zeefuik, het broertje van voormalig prof Genéro en Hertha BSC-verdediger Deyovaisio, kwam in 2017 in de jeugdopleiding van Volendam terecht. Bij zijn debuut in het eerste scoorde hij gelijk, wat hem met 16 jaar en 150 dagen de jongst scorende debutant in het betaald voetbal sinds Henk Vos (RBC Roosendaal) in 1984 maakte.

Dit seizoen was Zeefuik in zeventien wedstrijden in alle competities namens Volendam goed voor drie treffers en een assist. In totaal kwam de sterke centrumspits sinds 2020/21 in 48 wedstrijden in het betaald voetbal tot zeven goals en een assist.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

