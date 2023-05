Valentijn ziet liefst zeven redenen voor Slot om wél te vertrekken bij Feyenoord

Maandag, 15 mei 2023 om 15:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:51

Nu Feyenoord zich heeft verzekerd van de zestiende landstitel in de clubgeschiedenis, rijst de vraag wat Arne Slot gaat doen. Alles en iedereen rond Rotterdam heeft zijn hoop gevestigd op een langer verblijf van de succescoach, maar ondertussen komt de interesse vanuit het buitenland op gang. Valentijn Driessen neemt alvast een voorzichtig voorschot op een vertrek van Slot en noemt in De Telegraaf zeven redenen om afscheid te nemen.

Driessen steekt in zijn nieuwste column vooral de loftrompet over Slot, die het dit seizoen voor elkaar kreeg om slechts één keer te verliezen in de Eredivisie. "Hoewel de spelers van Feyenoord soms tekort worden gedaan, is Slot de vader van het huidige succes van Feyenoord", stelt de columnist. "Hij is verantwoordelijk voor de ultieme combinatie tussen topprestaties en een hoge amusementswaarde. Met een offensieve zelfbewuste manier van spelen, met veel energie en het direct onder druk zetten van de tegenstander op diens eigen helft, heeft Slot dit Feyenoord een extra dimensie gegeven."

Toch ziet Driessen voldoende redenen om verder te kijken. "Kiest Slot ervoor om zijn internationale trainersambities invulling te geven en waar te maken? Springt hij liever op een voorbijrazende trein, die hem brengt naar waar meer sportief succes en totale financiële onafhankelijkheid aan de horizon gloort? Vreest hij de ineenstorting van het Feyenoord-sprookje? Schat hij in dat Feyenoord geen potten kan breken in de Champions League en dat zoiets zijn status van toptrainer kan ondermijnen? Denkt hij dat er te veel gelukkige momenten waren waarbij Feyenoord wedstrijden in de slotfase besliste?"

Iemand die op minder krediet kan rekenen bij Driessen is voormalig technisch directeur Frank Arnesen. "Tot de komst van Slot grossierde Arnesen in een reeks miskopen. Jaarlijks valt daarvoor een bonnetje van bijna vier miljoen euro op het bureau van Feyenoords financieel directeur. Verder brandde de Deen de hele jeugdopleiding af voor het oog van de camera’s van Disney. Arnesen heeft één geweldige beslissing genomen bij Feyenoord: hij heeft Arne Slot als trainer-coach naar De Kuip gehaald. Als het al zo is, dan heeft Slot Arnesen groot gemaakt in Rotterdam in plaats van andersom."