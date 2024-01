‘Transfervrije Anwar El Ghazi kan tekenen bij Champions League-club’

Lazio wil de transfervrije Anwar El Ghazi inlijven, zo meldt Il Messaggero. De 28-jarige aanvaller uit Barendrecht zit nog altijd zonder club na zijn vertrek bij FSV Mainz 05 begin november. Met een transfer naar Italië kan El Ghazi na de Ligue 1, Premier League en Bundesliga aan de slag in de Serie A.

Het contract van El Ghazi bij Mainz werd ontbonden na een bericht op social media. De aanvaller liet zich uit over de oorlog tussen Hamas en Israël. Omdat club en speler er begin deze maand tijdens een bemiddelingszitting niet in slaagden een schikking te treffen, staan beide partijen op 19 juni weer tegenover elkaar bij de Duitse rechter.

Ondertussen heeft El Ghazi nog geen nieuwe club gevonden, maar daar kan volgens de Italiaanse berichtgeving snel verandering in komen. Lazio wil de rechtspoot op korte termijn een aanbieding doen, waardoor hij volgende maand mogelijk Champions League-voetbal gaat spelen.

Voor de nummer zes van de Serie A wacht namelijk een zwaar tweeluik met Bayern München. Of El Ghazi openstaat voor een dienstverband bij Lazio, is vooralsnog onbekend. Ook Bryan Gil (Tottenham Hotspur), Albert Gudmundsson (Genoa) en Jonathan Ikoné (Fiorentina) staan op het wensenlijstje van trainer Maurizio Sarri.

Bij Lazio kan El Ghazi gaan concurreren met onder meer Gustav Isaksen, Felipe Anderson, Pedro en Mattia Zaccagni. De afgelopen maanden trainde de tweevoudig international van het Nederlands elftal individueel.

El Ghazi, die volgens Transfermarkt 3 miljoen euro waard is, begon zijn carrière bij Ajax. Na buitenlandse avonturen bij LOSC Lille, Aston Villa en Everton keerde hij in de zomer van 2022 bij PSV terug in de Eredivisie.

In Eindhoven slaagde de rechtsbuiten er niet in basisspeler te worden, waardoor zijn contract in september 2023 ontbonden werd. Drie weken later vond El Ghazi onderdak bij Mainz, waar hij slechts anderhalve maand zou spelen. Nu kan hij na ruim twee maanden zonder club mogelijk tekenen bij Lazio.

Het is wel nog de vraag of El Ghazi dit seizoen nog in actie mag komen, daar hij al minuten maakte bij PSV én Mainz. In de regels van de FIFA staat dat voetballers in één seizoen voor maximaal twee clubs mogen uitkomen. Mogelijk is El Ghazi door zijn complexe situatie een uitzonderingsgeval.

