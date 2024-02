Nederlander met ervaring in Duitsland en Engeland voegt zich bij Heracles

Joost van Aken is momenteel op proef bij Heracles Almelo, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 29-jarige verdediger uit Haarlem zit nog altijd zonder club na zijn vertrek bij sc Heerenveen in juli 2023. Van Aken, die vorig jaar kampte met een zware knieblessure, krijgt twee weken de kans om zich te bewijzen in Almelo.

Via de clubwebsite reageert technisch directeur Nico-Jan Hoogma kort op de stageperiode van Van Aken bij Heracles. “Joost zal de komende weken bij ons meetrainen om te bekijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.”

Van Aken traint vanaf dinsdag mee bij Heracles. De proefperiode eindigt over twee weken. De afgelopen maanden trainde de linkspoot mee bij Heerenveen, dat hem graag wilde helpen in zijn revalidatie.

Een nieuw dienstverband in Friesland zat er echter niet in, zo onthulde Van Aken in december tegenover Voetbalzone. “Zeg nooit 'nooit' in het voetbal, want daarin kan echt alles gebeuren. Maar dat is van beide kanten momenteel niet de insteek. Mijn voorkeur ligt bij een club in het buitenland.”

Nu blijft Van Aken mogelijk alsnog actief in de Eredivisie. Vorig seizoen kwam hij tot 1.104 minuten namens Heerenveen, verdeeld over 17 optredens. Sinds februari 2022 stond Van Aken onder contract in het Abe Lenstra Stadion.

Eerder was Van Aken wel actief in het buitenland. De mandekker speelde 33 wedstrijden voor Championship-club Sheffield Wednesday en 22 duels namens VfL Osnabrück in de 2. Bundesliga. Ook stond Van Aken onder contract bij Zulte Waregem, waar hij slechts één duel speelde.

Van de Nederlandse spelers die transfervrij zijn staat Van Aken volgens Transfermarkt op de vierde plaats qua marktwaarde. De gerenommeerde Duitse website taxeert hem nog altijd op 600.000 euro. Alleen Anwar El Ghazi (3 miljoen euro), Jean-Paul Boëtius (1,2 miljoen euro) en Dave Bulthuis (700.000 euro) wordt een hogere marktwaarde toegedicht.

