Rechtszaak El Ghazi schept mogelijk precedent: ‘Principieel en geruchtmakend’

Dinsdag, 5 december 2023 om 21:57 • Lars Capiau • Laatste update: 23:28

Het contract van Anwar El Ghazi bij 1. FSV Mainz 05 werd onlangs verscheurd wegens pro-Palestijnse posts van de aanvaller op Instagram. Woensdag vecht hij in de rechtbank zijn ontslag aan. In Duitsland wordt er met veel aandacht naar de zaak gekeken, zo vertelt Stefan Sagel, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden, in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dit is een heel principiële en geruchtmakende zaak."

Het is een 'vrij uitzonderlijke' zaak, zo stelt Sagel. Situaties waarbij werknemers die vanwege een geuite mening ontslagen worden door werkgevers zijn niet ongewoon, maar vaak betreft het geen publieke figuren, zo legt de hoogleraar uit.

De zaak is complex. Waar El Ghazi zich beroept op zijn vrijheid van meningsuiting, is Mainz van mening dat zijn werknemer die grens overschreden heeft. "Vrijheid van meningsuiting is een zwaarwegend grondrecht", aldus Sagel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Daardoor mag je best een mening hebben over het conflict in Gaza. Maar je kunt ook zover gaan dat de rechter het niet hoeft te accepteren. Dat hangt van de inhoud van de uitlatingen af. Kritiek hebben mag, oproepen tot geweld niet.”

Het beleid dat de werkgever, in dit geval Mainz, formuleert is van invloed op de rechtmatigheid van een ontslag. Een werkgever die beleid voert met het oog op inclusiviteit, verdraagzaamheid en diversiteit zal eerder in zijn recht staan om tot ontslag over te gaan, zo vertelt Sagel.

Volgens hem verschilt de Duitse arbeidsrecht van de Nederlandse. "Daar ligt het misschien gevoeliger door de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het zou best kunnen dat daardoor zwaarder wordt gereageerd op uitlatingen die als anti-Israël worden ervaren."

Dat profvoetballers een voorbeeldfunctie hebben maakt het ingewikkelder, denkt de hoogleraar. "Wat voetballers in het publieke domein doen, straalt af op de club. Daar mag een club ook bepaalde eisen aan stellen."

"In Duitsland is dit een heel principiële, geruchtmakende zaak", vervolgt Sagel. "Dat merk je ook aan hoe Duitse media ermee uitpakken. Als je er zoals bij El Ghazi de zwaarste arbeidsrechtelijke sanctie op plakt, doe je een stevige inbreuk op het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting. Zo een inbreuk vereist een zwaarwegende rechtvaardiging.”

Uitspraak

Volgens de hoogleraar kan de uitspraak in de rechtszaak van El Ghazi mogelijk een precedent scheppen. "Als het ontslag wordt teruggedraaid, zullen clubs eerder nadenken voor ze tot ontslag overgaan. Gebeurt dat niet, kan het gevolg zijn dat ze voortaan sneller spelers ontslaan als ze zich uitlaten op een manier die de club niet zint."

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.