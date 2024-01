‘Oudgediende meldt zich bij Ajax en wil per direct terugkeren in ArenA’

Anwar El Ghazi heeft zich aangeboden bij Ajax, zo meldt Bart Sanders van de doorgaans betrouwbare Pantelic Podcast. De 28-jarige aanvaller uit Barendrecht zit na zijn ontslag bij FSV Mainz nog altijd zonder club en zou graag terugkeren naar de club waar hij als profvoetballer doorbrak.

“El Ghazi heeft zich bij Ajax gemeld om daar een paar maanden te gaan spelen”, meldt Sanders met overtuiging. De supporter zelf ziet een terugkeer van de rechtspoot wel zitten. “Als je nu Jaydon Banel moet inbrengen als rechtsbuiten, kan je beter El Ghazi brengen. Je wordt er alleen maar sterker van.”

Volgens Sanders is het wel de vraag hoe fit El Ghazi momenteel is. “Ik denk niet dat hij topfit is. Hij is in november ontslagen bij Mainz en traint sindsdien individueel. De vraag is hoe snel hij inzetbaar is, dan is het misschien de moeite waard voor vier maanden.” El Ghazi speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 6 oktober.

Sanders weet niet of een terugkeer ophanden is. “Ik weet niet hoe Ajax hier in staat, maar er zou nog wat kunnen gebeuren. Het is wel zo dat Ajax momenteel niet de middelen heeft om iets beters te halen, dus het moet hier van gaan komen, van dit soort spelers.” El Ghazi is volgens Transfermarkt nog altijd 3 miljoen euro waard, maar zou Ajax geen transfersom kosten.

Afgelopen week deelde de aanvaller beelden op social media. El Ghazi werkt samen met de eveneens clubloze Jean-Paul Boëtius aan zijn fitheid. Laatstgenoemde trainde geruime tijd mee bij Sparta, maar de Rotterdammer besloot zich niet definitief aan de nummer acht van de Eredivisie te verbinden.

El Ghazi speelde tussen 2013 en 2017 voor Ajax. In Amsterdam kwam hij tot 100 officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en 16 assists. Met Ajax wist El Ghazi geen enkele prijs aan zijn palmares toe te voegen.

De Pantelic Podcast wordt gemaakt door een aantal fans van Ajax. In het verleden brachten de makers van de populaire supporterspodcast zelf een aantal nieuwtjes. Zo kwam de Pantelic Podcast eind september met de primeur toen technisch directeur Sven Mislintat ontslagen werd in Amsterdam.

