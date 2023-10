Steun voor bekritiseerde Sutalo: ‘Hij is zo slecht als Steijn hem laat lijken’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 17:30 • Jan Hoeksema

Pieter Zwart kan zich niet vinden in de kritiek die Josip Sutalo op het moment te verduren krijgt. Volgens de journalist van Voetbal International zijn er voldoende redenen om te geloven dat de verdediger daadwerkelijk een goede speler is en alsnog gaat slagen bij Ajax. "Het lot van Sutalo is dat van veel verdedigers: hij oogt zo goed of slecht als zijn trainer hem laat lijken."

Zwart trekt een vergelijking tussen de verdediging van Ajax onder Maurice Steijn en die van Kroatië, waar Sutalo vrijwel altijd een basisplek heeft. "Bij Ajax liggen voortdurend gigantische gaten tussen defensie, middenveld en aanval. Voor verdedigers valt in die context weinig eer te behalen."

"Besluit je moedig te zijn en ondanks de chaos voor je vooruit te dekken? Glijpartij. Tegendoelpunt. En jouw fout wordt eindeloos herhaald in samenvattingen", concludeert Zwart. "Analisten zullen zeggen dat het lijkt of je schaatsen aan hebt, omdat je steeds overal te laat komt."

Ook als het gaat om het opbouwen bij Ajax is Sutalo momenteel regelmatig het mikpunt van kritiek. Volgens Zwart ligt het stroeve spel van de club echter niet aan de matige passing van de centrale verdediger. "In de opbouw zijn centrale verdedigers sterk afhankelijk van de opties die ploeggenoten hen bieden door vrij te lopen."

Daarnaast claimt Steijn dat Ajax pas kan groeien 'als de speelwijze duidelijk is'. "Steijn stelt dat de Amsterdammers later dan normaal begonnen zijn met inslijpen van tactische principes. Dat betekent dat Sutalo in een elftal speelt waarin de afspraken elke wedstrijd anders zijn, net als de ploeggenoten voor zijn neus", aldus Zwart.

"Dan is het alsof Sutalo niet ‘gewoon een bal simpel kan inspelen’", vervolgt de journalist. "Maar het échte probleem is dat hij speelt in een elftal met een beroerde veldbezetting, waarin middenvelders bang zijn om in de dekking aangespeeld te worden. Probeer in zo’n elftal voorwaarts te spelen en de kans op balverlies is levensgroot."

"Sutalo lijkt het probleem, maar hij is het symptoom van een elftal zonder coherentie. Omdat de technisch directeur pas laat zijn slag geslagen heeft en de trainer in die omstandigheden (nog?) geen team heeft kunnen smeden. Het lot van Sutalo is dat van veel verdedigers: hij oogt zo goed of slecht als zijn trainer hem laat lijken", besluit Zwart.