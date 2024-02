Ajax-verdediger Josip Sutalo richt zich op Instagram tot ploeggenoten en fans

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Josip Sutalo, die zijn excuses aanbiedt na de rode kaart tegen FK Bodø/Glimt.

Josip Sutalo heeft na zijn rode kaart in het gewonnen Conference League-duel met FK Bodø/Glimt (1-2, na verlenging) zijn excuses aangeboden aan de Ajax-supporters. De verdediger kreeg binnen enkele minuten na rust een direct rode kaart van arbiter Anastasios Sidiropoulos na een overtreding op Hakon Evjen.

“Het spijt me echt dat mijn fout ervoor heeft gezorgd dat mijn ploeggenoten vandaag harder moesten strijden. Jullie hebben ons daarna allemaal trots gemaakt”, zo schrijft Sutalo onder zijn foto.

