Steijn sprak niet met Mislintat, maar wel met Sosa: ‘Dit doet wel wat met hem’

Woensdag, 20 september 2023 om 14:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:16

Maurice Steijn heeft nog niet uitgebreid gesproken met technisch directeur Sven Mislintat, zo erkent de Ajax-trainer woensdag op een persconferentie. Het tweetal zag elkaar wel even woensdag op Sportpark De Toekomst, maar over mogelijke belangenverstrengeling van Mislintat, waar Ajax een onderzoek naar is gestart, werd niet gerept. Steijn sprak wel met linksback Borna Sosa, die door de Amsterdamse club op de slotdag van de transferperiode via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van Mislintat, werd gekocht.

"Ik heb hem (Mislintat, red.) niet gesproken. We hebben elkaar net even gezien. Want hij was net even op De Toekomst naar aanleiding van dat bericht", verduidelijkt Steijn op het persmoment in aanloop naar het Europa League-duel met Olympique Marseille van donderdagavond. "En dat vond ik eigenlijk belangrijker: ik heb Sosa vanmorgen gesproken. Die heb ik binnengeroepen en gevraagd wat hij had meegekregen. Uiteraard had hij ook het een en ander meegekregen, maar voor mij is het belangrijkste dat hij er goed inzit."

"En dat hij klaar is om morgen (donderdag, red.) te spelen en dat wij hem een prima speler vinden. En dat is waar het om gaat", is Steijn complimenteus richting zijn linksback. "Hij is er ogenschijnlijk rustig onder. Het is een ervaren prof en international van Kroatië. Maar ik kan me voorstellen dat dat iets met je doet. Maar nogmaals: hij heeft prima getraind vanmorgen en hij gaat morgen ook gewoon spelen", aldus Steijn, die daarna weer een vraag beantwoord over Mislintat.

"Ik heb hem niet gesproken, ik zei dat ik hem gezien had", benadrukt de oefenmeester van Ajax op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "Ik zal hem zeker nog spreken, maar vandaag niet, want daar was de tijd niet voor. Wij spreken elkaar normaal gesproken dagelijks, maar hij was wat later op De Toekomst vanmorgen. Ik heb getraind en ben daarna gaan lunchen. Ik heb geen idee hoe het verder gaat." Steijn weet dat het onrustig is, maar desondanks blijft hij zich voornamelijk focussen op het sportieve gedeelte.

"Voor mij leidt het allemaal af", verwijst hij naar de onrust rondom Mislintat. "In een onrustige en moeilijke periode. Na de nederlaag tegen FC Twente moet je je wonden likken en je voorbereiden op de wedstrijd tegen Olympique Marseille. Het leidt af van hetgeen waar je mee bezig bent. Het is onze taak om nu de rust te bewaren. Er zitten morgen (donderdag, red.) 60.000 mensen die een goed Ajax willen zien, daar houd ik me mee bezig."