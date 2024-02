Sneijder: ‘100 procent naar Ajax halen. Dan zou hij 30 of 40 miljoen waard zijn’

Wesley Sneijder is diep onder de indruk van één man op het veld tijdens het duel tussen Ajax en NEC (2-2): Philippe Sandler. Tijdens de uitzending van Veronica Inside laat de analyticus maandag weten dat hij de verdediger van de Nijmegenaren ‘honderd procent’ naar Ajax zou halen.

“Ik heb wel genoten van één man tijdens die wedstrijd: Philippe Sandler”, zo begint Sneijder tijdens het praatprogramma. “Achterin bij NEC. Als je dan zoveel verdedigers haalt, Sutalo onder anderen... En dan zie je Sandler.”

“Kijk bijvoorbeeld naar deze bal”, wijst Sneijder naar beelden uit de 72ste speelminuut waarin Sandler vanaf de eigen vijfmeterlijn vier tot vijf Ajacieden omspeelt en dribbelt tot aan de middenlijn.

“Die jongen lost echt alles voetballend op. Dat is echt een typische voetballer die Ajax nodig heeft. Ik denk ook echt dat Brobbey het zwaar heeft gehad tegen hem.”

“Brobbey werd ook nog een keer weggegooid door hem. Nou, dat heeft nog geen enkele verdediger voor elkaar gekregen. Als hij in de goede tijd bij Ajax had gespeeld, dan zou hij nu dertig of veertig miljoen euro waard zijn.”

“Ik vind het echt een geweldige speler. Ik zou hem honderd procent naar Ajax halen, al denk ik niet dat NEC hem voor minder dan vijftien miljoen euro laat gaan.”

“Ze zeggen wel dat hij blessuregevoelig is”, plaatst Sneijder een kanttekening. “Maar als je bij een Nederlandse topclub komt word je ook behandeld door ander personeel en word je sowieso fitter.”

