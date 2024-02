Marciano Vink: ‘Feyenoord moet hem kopen en een jaartje fit laten worden’

Marciano Vink ziet een terugkeer van NEC-verdediger Philippe Sandler bij Feyenoord wel zitten, zo zegt de analist van ESPN in Voetbalpraat. Wel zou de voormalig middenvelder de 27-jarige Sandler eerst nog een jaartje stallen in Nijmegen, zodat de Amsterdammer topfit aan zijn tweede termijn in De Kuip kan beginnen.

Feyenoord nam Sandler in januari 2022 transfervrij over van Manchester City. De lange verdediger speelde uiteindelijk slechts 51 minuten in Rotterdamse dienst, verdeeld over 2 optredens. In De Kuip had de mandekker wederom veel last van blessureleed. Mede daardoor liet Feyenoord Sandler acht maanden later alweer transfervrij gaan, waarna hij tekende bij NEC.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In De Goffert laat Sandler zien nog altijd een uitstekende verdediger te zijn. Met name dit seizoen is de rechtspoot ijzersterk bezig bij de nummer zeven van de Eredivisie. Sandler ligt bij NEC nog tot medio 2025 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op slechts 1,8 miljoen euro.

De analisten in Voetbalpraat zijn van mening dat Feyenoord opnieuw moet aankloppen bij Team Raiola, het management van Sandler. ESPN-commentator Teun de Boer gooit het balletje op. “Sandler is heel erg blessuregevoelig geweest, maar dit seizoen zie je dat hij daar doorheen komt. Hij is steeds vaker gewoon negentig minuten inzetbaar.”

De Boer gaat verder. “Als hij fit blijft, zou hij een stap kunnen maken naar een grotere club. Dat zou hij denk ik wel aan moeten kunnen, toch?” Vink is in eerste instantie voorzichtig. “Hij heeft alles om een hele moderne verdediger te zijn, hij is destijds niet voor niets naar City toegegaan. Die hebben dat ook in hem gezien. Helaas is hij in een blessuretraject terechtgekomen, waar je lastig uitkomt.”

“Ik denk dat het heel verstandig voor hem zou zijn om hierna nog een seizoen NEC eraan vast te plakken. Hoe fitter hij is, hoe sterker hij is en hoe meer zijn kwaliteiten naar voren komen”, aldus Vink, die zelf met een creatieve constructie op de proppen komt nadat presentator Wouter Bouman Feyenoord noemt. “Feyenoord kan hem inderdaad kopen, om hem nog een jaartje fitter te laten worden bij NEC.”

Sinds zijn komst naar NEC speelde Sandler 42 officiële wedstrijden voor de Gelderse club. Het jeugdproduct van Ajax werd de afgelopen weken eveneens gelinkt aan zijn jeugdliefde. Onder meer Wesley Sneijder, analist in Veronica Offside, ziet in Sandler een versterking voor de Amsterdamse recordkampioen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties