Verweij tipt Ajax: ‘Sutalo verkopen voor 15 miljoen en hem kopen voor 5 miljoen’

Mike Verweij stelt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf dat Ajax er goed aan doet om Philippe Sandler op te halen bij NEC. De centrale verdediger gaf vrijdag in een interview met Voetbal International aan 'wel mee te kunnen' bij Ajax.

"Hij wordt door heel veel scouts en clubs als een groot talent gezien, maar hij was altijd heel blessuregevoelig", begint Verweij. "Maar wat hij nu bij NEC laat zien is dat hij een hele periode fit is gebleven. Dat was bij Feyenoord een probleem."

Verweij is heel benieuwd hoe Sandler zich staande houdt bij een Nederlandse topclub. De verdediger stond in 2022 onder contract bij Feyenoord, maar de Rotterdammers besloten de optie in zijn contract niet te lichten.

"Wat in zijn voordeel spreekt is dat Ajax weinig geld heeft", vervolgt Verweij. "Ze kunnen en moeten van spelers af die niet functioneren, zoals Sutalo. Als ze daar vijftien miljoen voor kunnen krijgen en Sandler voor vier of vijf miljoen kunnen ophalen, is dat een verbetering voor Ajax."

"Misschien is het niet het niveau waar ze naartoe willen, maar ik denk dat het op dit moment geen verkeerde aankoop is voor Ajax. Ik weet zeker dat hij een betere verdediger is dan Sutalo op dit moment."

Valentijn Driessen merkt op dat Sandler het nergens heeft waargemaakt. "Maar dat heeft ook te maken met zijn blessuregevoeligheid en de intensiteit op topniveau. Bij NEC ligt de intensiteit een stuk lager. Daar kan hij wel uitblinken."

"In het huidige Ajax houdt hij zich met twee vingers in de neus staande, maar ik denk niet in het Ajax dat we in de toekomst weer gaan zien."

