Kenneth Perez ziet Eredivisie-verdediger die ‘als Virgil van Dijk speelt'

Philippe Sandler heeft zondagavond indruk gemaakt, dat is de conclusie van de aanwezige tafelgasten bij Voetbalpraat van ESPN. De centrumverdediger van NEC wist zijn club niet aan de bekerwinst te helpen, maar speelde wel een goede wedstrijd tegen Feyenoord.

"Kan hij mee met PSV, Feyenoord en Ajax? Qua voetbal denk ik het wel", is Willem Vissers van mening. "Maar het is niet voor niks dat hij zo vaak niet fit is geweest." De journalist van de Volkskrant vreest dat Sandler, gezien zijn blessurehistorie, fysiek niet meekan bij de traditionele top drie.

Wat Kenneth Perez betreft moet PSV desondanks toeslaan. De Deen benoemt dat André Ramalho in Eindhoven beschikt over een aflopend contract. "Dan heb je toch in Sandler een betere optie?"

"Als je iedere positie dubbel bezet wil hebben is hij een uitstekende optie", zo denkt Sjoerd Mossou. "Dan heb je een jongen die de competitie goed kent, die de taal spreekt en die relatief betaalbaar is. Je zou je bijna afvragen waarom ze het niet zouden doen."

Perez plaats wel een aantal kanttekeningen bij het spel van Sandler. Volgens de oud-speler van onder meer Ajax en PSV speelt de NEC-mandekker met 'een bepaalde gemakzucht en arrogantie'.

"Het is een beetje als Virgil van Dijk, hoe het eruit ziet. Alleen: als het moet gebeuren is, Van Dijk niet te kloppen. En ik vond Sandler tegen Brobbey van Ajax tegenvallen. Dat was laconiek", besluit Perez.

De 27-jarige Sandler heeft bij NEC een contract tot medio 2025. Volgens Transfermarkt is de verdediger een bedrag van 2,5 miljoen euro waard.

